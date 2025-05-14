«أبو الرجولة».. أحمد السقا يوجه رسالة لـ ابنه ياسين

القاهرة - محمد ابراهيم - وجه الفنان أحمد السقا رسالة لابنه ياسين عبر حسابه بتطبيق Instagram، بعدما اعاد نشر صورة نشرها ياسين عبر خاصية الاستوري.

أحمد السقا يوجه رسالة لـ ابنه ياسين

وكتب ياسين السقا عبر حسابه بموقع انستجرام: "أبي سيبقى دوما أفضل رجل في العالم"، ليرد عليه ابيه احمد كاتبا: "وأنا ابني أبو الرجولة ومفيش منه في الدنيا".

ياسين السقا في مسلسل «سيد الناس»

وشارك ياسين السقا في مسلسل «سيد الناس»، الذي تم عرضه بشهر رمضان المنقضي، بطولة الفنان عمرو سعد وتأليف وإخراج محمد سامي.

قصة مسلسل سيد الناس

وتدور أحداثه حول صراعات تنشأ بعد وفاة زعيم عائلة "أبو العباس"، حيث يوصي قبل وفاته بأن يرث ابنه الجارحي قيادة العائل، إلا أن هذا الإرث لا يتوقف عند السلطة والنفوذ فقط، بل يشمل أيضًا معارك حادة في عالم تجارة الذهب والألماس والمخدرات.

ابطال مسلسل سيد الناس

ومسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، خالد الصاوي، الهام شاهين، منه فضالي، أحمد فهيم، رنا رئيس، نشوى مصطفى، عماد زيادة وآخرين، تأليف وإخراج محمد سامي.

أحدث أعمال احمد السقا

من ناحية أخرى، ينتظر أحمد السقا عرض فيلم "أحمد وأحمد" المقرر عرضه قريبا، من تأليف أحمد درويش ومحمد عبد الله سامي، وإخراج أحمد نادر جلال.

اخر اعمال احمد السقا

وكان اخر اعمال الفنان أحمد السقا هو مسلسل العتاولة الجزء الثاني الذي عرض في رمضان الماضي بطولة طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، هدى الاتربي، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، ثراء جبيل، مريم الجندي، أمير صلاح الدين، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.