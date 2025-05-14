دون الشارب.. أحمد العوضي يخطف انظار متابعيه في أحدث ظهور له

القاهرة - محمد ابراهيم - خطف الفنان احمد العوضي قلوب متابعيه وجمهوره عبر حسابه بموقع انستجرام، بعدما نشر صورة جديدة له بلوك جديد

أحدث ظهور لـ احمد العوضي

وظهر أحمد العوضي في الصورة وهو دون شاربه وذقنه، وعلق: "مساء الفل علي اخواتي الشنيبه".

آخر أعمال أحمد العوضي

وكان آخر أعمال أحمد العوضي كانت مسلسل "فهد البطل"، وشاركه البطولة كل من أحمد عبدالعزيز ومحمود البزاوي ولوسي وكارولين عزمي ويارا السكري وعصام السقا وصفاء الطوخي وحجاج عبد العظيم ومحسن منصور وحمزة العيلي وأحمد ماجد وعايدة رياض وصفوة ومصطفى حشيش وعايدة فهمي ومجدي بدر ومحمد مهران ومحمد صلاح آدم ومحمد أبو داود ومراد فكري صادق، وهو من إخراج محمد عبدالسلام وتأليف محمود حمدان.

وايضا شارك في مسلسل حق عرب الذي درات أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، مكون من 30 حلقة، وضم بجاور أحمد العوضي ودينا فؤاد كل من وفاء عامر، رياض الخولي، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، أحمد صيام، محمد أحمد ماهر، والعمل من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

اخر اعمال احمد العوضي في السينما

كما كان اخر اعمال العوضي في السينما هو فيلم الإسكندراني الذي عُرض في يناير الماضي، وحصد إيرادات اقتربت من 30 مليون جنيه وقتها، ثم عُرض بعدها على منصة شاهد وحصد نسب مشاهدة عالية، والعمل دار في إطار أكشن شعبي تشويقي، يظهر خلاله العوضي بشخصية بكر الإسكندراني وهو يعمل في تجارة السمك ويهوى المصارعة والملاكمة، وتتعرض حياته لأزمات عديدة بسبب مشكلاته مع والده بيومي فؤاد، والفيلم من تأليف الراحل أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف.