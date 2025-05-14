نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حرائق وزلزال".. تحقق توقعات خبيرة علم الفلك وفاء حامد بشأن شهر مايو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت القاهرة الكبرى وبعض الدول الأخرى يوم السبت الموافق 10 مايو 2025 سلسلة من الأحداث المفاجئة التي أثارت اهتمام المواطنين وتفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تحقق توقعات خبيرة علم الطاقات والمشهد الفلكي وفاء حامد التي كانت قد أعلنتها مسبقًا.



ففي يوم واحد، اندلعت ثلاث حرائق كبرى في مناطق متفرقة، بدأها حريق ضخم في مطعم شهير بمصر الجديدة، تلاه حريق في مصنع بمدينة 6 أكتوبر، ثم حريق ثالث في برج اتصالات بمنطقة التجمع الخامس، تزامنًا مع سلسلة حرائق مشابهة شهدتها عدة دول مؤخرًا.

ولم تمضِ سوى ساعات حتى أفادت الجهات المختصة بوقوع زلزال بلغت قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر، وقع على بعد 431 كيلومترًا شمال مدينة رشيد، وعلى عمق 76 كيلومترًا تحت سطح الأرض، وقد شعر به سكان عدة محافظات دون تسجيل خسائر بشرية كبيرة حتى الآن.



- توقعات مبنية على المشهد الفلكي



وتأتي هذه التطورات تأكيدًا لتوقعات وفاء حامد، التي صرّحت في لقاء تلفزيوني سابق ضمن برنامج "القاهرة اليوم" مع الفنان إدوارد والإعلامية نانسي، خلال حلقة شهر أبريل، بأنها تتوقع حدوث زلازل خلال عام 2025.



كما نشرت وفاء عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مطلع شهر مايو منشورًا حذّرت فيه من اندلاع حرائق، تزايد حوادث السير، وتصاعد العنف في الشوارع، مشيرة كذلك إلى احتمال حدوث زلازل وتسونامي.



وفسّرت وفاء هذه التوقعات بقراءتها للمشهد الفلكي، مؤكدة أن هذه الظواهر ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحركة الكواكب وتأثيرها على طاقة الأرض، قائلة: "يكتمل القمر في برج العقرب يوم 12 مايو، وهو ما يؤثر على طاقة الكون قبل الاكتمال بأيام وبعده بأيام، وسيترتب عليه أحداث على المستويين الدولي والفردي، وخلال ذروة الاكتمال في أيام 11 و12 و13 مايو، قد تزيد أعمال العنف، وتزداد الميول العدوانية، وقد تصدر قرارات سياسية مفاجئة على مستوى العالم، وقد تحدث زلازل أو تسونامي، كما قد يتم الكشف بعض الحقائق المتعلقة بالمشاهير، سواء في شكل انفصالات أو خلافات، وربما يتعرض بعضهم لحوادث سيارات."

كما كشفت عن توقعها بانقطاع التيار الكهربائي عن أربع دول أوروبية خلال هذا الشهر، محذرة كذلك من احتمال اندلاع حرائق كثيفة نتيجة اقتران كوكب أورانوس بالشمس في برج الثور يومي 17 و18 مايو، وهي ظاهرة فلكية قالت إنها قد تؤدي إلى اضطرابات طاقية مفاجئة ترفع من خطر الحرائق في مناطق مختلفة.