نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسى يتصدر تريند "أنغامي" بأغنيته الجديدة "عكينا" (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر المطرب موسى تريند تطبيق الأغنيات العالمي "أنغامي" وذلك بأحدث أعماله الغنائية "عكينا" والذي طرحها يوم الإثنين الماضي عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وكذلك على مختلف المنصات الموسيقية الرقمية.

وطرح موسى أغنية "عكينا" على طريقة الفيديو كليب وذلك باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في تنفيذ مشاهدها، ما اضاف على العمل طابع عصري وفني جديد أدى إلى إضفاء أبعاد جديدة على الفيديو كليب، وتفاعل الجمهور مع التقنية بشكل كبير.

تفاصيل أغنية “عكينا” لـ موسي

وتعاون موسى في أغنية "عكينا" مع كل من الشاعر فلبينو، والملحن مصطفى العسال، والموزع الموسيقي أحمد وحيد كينج، والمنتج الفني طارق الأحمدي.

وتتناول كلمات أغنية "عكينا" موضوعات تمس الهموم الإنسانية المرتبطة بالخيبة والندم، حيث تعكس مشاعر الصراع الداخلي والتردد في اتخاذ القرارات كما تسلط الضوء على موضوعات مثل خيانة الثقة والتخلي عن القيم والمبادئ، الأمر الذي يؤدي إلى الخيبة في النهاية.

كلمات أغنية “عكينا” لـ موسي

وتشير كلمات الأغنية إلى اختيار أشخاصا غير مناسبين في حياتنا. وتقول كلماتها:

"عكينا في الفترة اللي فاتت مش كنا اختار ناس تمام، بعترف أنا أننا في النهاية احنا غلطنا بشكل عام. يعني سبنا كل دول واترمينا في حضن دول، يعني نرفض كل دول ومن خيبتنا اختارنا دول، سبنا ناس ولاد أصول عشان ولاد... بلاش نقول، بقي دول اللي عشانهم بعنا دول ودول ودول. لازمته إيه العك دا؟ م حد كان يقولوا حاسب ليه؟ نمسك في حبال محبة وكل مرة الحبل دايب. لازمته إيه العك دا؟ م حد كان يقولي حاسب ليه؟ نمسك في حبال محبة وكل مرة الحبل دايب".

آخر أعمال المطرب موسي



وكان آخر أعمال المطرب موسى الغنائية أغنية "راجع"، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، التي حققت نجاحًا كبيرًا على موقع "يوتيوب" والمنصات الرقمية وتقول كلماتها: "راجع تتكلم تاني معايا في اي كان فين الحب اللي أنت بتحكي عليه كان فين الحب اللي أنت بتحكي عليه لما أنت هجرت وبعت وخنت زمان راجع دلوقتي وتاعب نفسك ليه هو أنت عايزني أرد وأقولك إيه هو أنت عايزني أرد واقولك إيه مبقاش في قلبي لحبك تاني مكان ربنا قدرني علي النسيان علشان عارف إني أنا غلبان وإني أنا مجروح وإني أنا تعبان واتحملت اللي لا يمكن يتحمله إنسان ربنا قدرني قدرت أنساك من بعد ما دوقت المر معاك".

