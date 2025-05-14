نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسني يشارك جمهوره لقطة طريفة مع الشامي ويعلق: "أنت جاهز لحفلتنا في مصر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك نجم الجيل تامر حسني جمهوره فيديو له برفقة الشامي وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" وجاء في الفيديو لقطة طريفة حيث نشره تامر حسني وعلق عليه قائلًا: "بعد ياسطي دي يا شامي، أقدر أقولك إنك جاهز دلوقتي لحفلتنا في مصر، أبو الغوالي الشامي".

تفاصيل حفل تامر حسني والشامي

وفي سياق متصل يذكر أنه يستعد كلًا من نجم الجيل تامر حسني والفنان الشامي لإحياء حفل فنّيّ ضخم في "كوكاكولا أرينا" – دبي، وذلك يوم السبت الموافق يوم 31 مايو الجاري.



حفل تامر حسني القادمة



يستعد نجم الجيل تامر حسني لإحياء حفل غنائي بالكويت 13 يونيو المقبل، ومن المقرر أن يشهد الحفل باقة من ألمع أغانيه بالإضافة إلى العروض الاستعراضية التي يتميز بها تامر حسني.

"ريستارت".. فيلم جديد لـ تامر حسني

يدخل تامر حسني موسم عيد الأضحى بفيلم "ريستارت" الذي تشاركه به هنا الزاهد، وهو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم " بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في إطار من الإثارة والتشويق، ويشارك في بطولة فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

طبيعة شخصية تامر حسني وهنا الزاهد

ويظهر تامر حسني بشخصية مهندس يتزوج من فتاة شعبية "هنا الزاهد" الذي تلجأ إلى السوشيال ميديا وهوسها بحثا عن التريند وهو الأمر الذي يضعهم معًا في عدة مواقف كوميدية ساخرة.



تفاصيل البوم تامر حسني الجديد “لينا معاد”



ويحرص تامر حسني على أن يكون هذا الألبوم انعكاسًا لتطوره الفني، حيث يعمل على انتقاء كل "تراك" بعناية شديدة، بما يتماشى مع رؤيته التي تهدف إلى تقديم محتوى فني متكامل يرضي أذواق شرائح متعددة من جمهوره، سواء من محبي الرومانسية أو الأغاني الإيقاعية أو الرسائل الاجتماعية.

والجدير بالذكر أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد لطرح الألبوم لكن من المتوقع أن يُطرح بالتزامن مع عرض فيلم "ريستارت" في دور العرض، أو يُطلق خلال موسم الصيف.



آخر أعمال تامر حسني



يذكر أن آخر أعمال تامر حسني الغنائية أغنية "فعلا مبيتنسيش "مع رامي صبري، من كلمات عمرو تيام، ألحان شادي حسن، وتوزيع موسيقي طارق توكل، وكليب الأغنية من إخراج تامر حسني.