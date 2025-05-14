نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبير منير: بوسي شلبي كانت تعشق محمود عبد العزيز ومايحدث هو ظلم لهما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبرت الفنانة عبير منير عن سعادتها برد فعل الجمهور والنقاد على دورها في دراما رمضان 2025،"مبسوطة برد فعل الناس على مسلسل شباب امرأة خاصة أنه تم تقديمه بشكل عصري ومختلف عن الرواية الأصلية فدائمًا الجمهور يحب أن يشاهد تلك الأعمال، وأيضًا سعيدة بمشاركتي في مسلسل الحلانجي لأنه كان دور كوميدي ومختلف".

عبير منير تكشف عن بداياتها الفنية



تحدثت عبير منير خلال استضافتها في برنامج ورقة بيضا مع الإعلامية يمنى بدراوي المذاع على شاشة قناة النهار، عن بدايتها الفنية قائلة، "انا في الأساس من الاسكندرية بلد الفن والجمال، وكنت قريبة لوالدي وكان يدلعني بزيادة خاصة أن هناك شبه يجمع بيني وبين والدته فكان يحترمني وكلامي يسير على الجميع، وكانت بداية حبي للفن من المدرسة فكان يأتي لنا مخرجين انجليز، وطلبوا مني السفر للخارج في منحة للتمثيل، ولكن والدي رفض، لأنه كان متخوف من الأضواء وتمردت وقتها ".

وعن عملها مع الفنانة ريهام حجاج قالت،"أشعر أنها طفلة اللي ميقربش من ريهام فايته كتير، فهي نجمة جميلة والشغل معها مريح، فكانت تستقبلني في لوكيشن التصوير بكل ترحاب فهي فنانة جميلة".

عبير منير توضح سبب دعمها لبوسي شلبي

حرصت الفنانة عبير منير، على توضيح أسباب دعمها لموقف الإعلامية بوسي شلبي، في نزاعها القانوني مع ورثة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، والجدل المثار حول العلاقة الزوجية بين "بوسي" والفنان الراحل قائلة، "أحكام القضاء تحترم، محمود عبد العزيز كان متزوج النجمة بوسي شلبي وعلي طول معاه في رحلات الحج والعمرة وكل المهرجانات وبنتعزم في بيوتهم، كما أقامت العزا في بيتها في وجود أولاده، وكانت تحبه وتعشقه لأخر لحظة، ومايحدث هو ظلم لها ولمحمود عبد العزيز ".

وتحدثت الفنان عبير منير عن حب عمرها الكاتب أسامة أنور عكاشة، "أسامة أطيب إنسان في الدنيا كلها، كنت اعرف مفاتيحه، فكان يحب رأيه ينفذه على الفور، وكان عاقل ومتزن، فهو بالنسبة لي الحب والعشق، وكان دائمًا يقول لها لو كنت عارفة من زمان ماخدتش ولا حباية ضغط ولا سكر".

وعن اللحظات الأخيرة لـ أسامة أنور عكاشة، كان مريض بالسرطان، وكنت باستمرار أجلس معه في المستشفي، فهو كان بالنسبة لي الحماية والاحتواء، فهو كان هرم مصر الرابع، واصدقائي يقولوا لي أنت متجوزة ثورة مصر القومية "

عبير منير أنا ضعيفة أمام احفادي

وتحدثت عبير عن حفيدتها قائلة: " أنا ضعيفة الشخصية أمام الأطفال، فلا يوجد لي أي رأي أمامهم، فما تقوله حفيدتي ينفذ على الفور، وممنوع أحد يزعق لها وانا موجودة، وأشارت إلى أن نجلها الوحيد يعيش في أمريكا وهو شخصية عاقلة، فضلًا عن ابنتها ملك التي دخلت مجال التمثيل وتطورت خلاله حتي قدمت أوار البطولة".

عن سر احتفاظ بشرتها بجمالها قالت، "استعمل زيت الزيتون من العراق، فهو سحر للبشرة، كما أنني اتابع مع دكتور تغذية مناسب لتقليل الوزن".

تحدثت عن السبب الرئيسي وراء ظهورها بوزن أقل،" خدت حقن التخسيس ولا أخجل بقولي هذا، فعمليات التجميل مطلوبة إذ احتجت المرأة لذلك، ولكني لم أقوم بعمليات التجميل ولكن إذا احتجت لها سوف أجريها".