بالبرنص.. نادين نسيب نجيم تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

القاهرة - محمد ابراهيم - اشعلت الفنانة نادين نسيب نجيم مواقع التواصل الاجتماعي بصورها التي شاركتها عبر حسابها بموقع انستجرام قبل حفل افتتاح الدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي.

نادين نسيب نجيم تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بالبرنص

وظهرت نادين نسيب نجيم في الصور بإطلاله تحبس الانفاس حيث ظهرت بالبورنص خلال الاستعداد للحفل، وأوضحت أنها استخدمت في المكياج الذي وضعته منتجاتها.

إطلالة نادين نسيب نجيم في حفل افتتاح مهرجان كان

وأطلت نادين نسيب نجيم في الحفل بفستان أبيض طويل مع قفازات بيضاء شفافة طويلة، تاركة شعرها ينسدل ناعما على كتفها.

حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي

وشهد حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي الدولية تسليم النجم ليوناردو دي كابريو السعفة الذهبية الفخرية للنجم العالمي روبرت دي نيرو، والدورة تقام في الفترة 13-24 مايو المقبل.

آخر أعمال نادين نسيب نجيم

وكان آخر أعمال نادين نسيب نجيم، مسلسل 2024، الذي عرض في موسم رمضان 2024، وجسدت النجمة اللبنانية شخصية النقيب سما، وضم كل من: محمد الأحمد، رفيق علي أحمد، وسام صليبا، طوني عيسى، كارمن لبس، تالين أبو رجيلي، يوسف حداد، وغيرهم، وتدور أحداث العمل في إطار أكش، حيث بعد كل ما تعرضت له النقيب سما في القضية 2020 تقرر العودة، واستنئاف عملها مرة أخرى وبقوة، حيث تواجه تحديات وصعوبات في عملها الأمني، وتصبح حياتها مربوطة بشخصية لؤي الديب.