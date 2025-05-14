القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الفنان محمد رمضان أغنيته الجديدة التي تحمل اسم البابا راجع، اليوم عبر قناته على يوتيوب في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مصر.

محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة البابا راجع

وشارك محمد رمضان مقطع فيديو له عبر حسابه بموقع انستجرام، وكتب: لو محستش بالزلزل امبارح اغنيه البابا راجع دلوقتي.

أحدث أعمال محمد رمضان

ويواصل محمد رمضان تصوير فيلمه الجديد أسد، استعدادًا لعرضه في آخر يوليو كموعد مبدئي لطرح بدور العرض السينمائي، والفيلم من نوعية الأعمال الأكشن التاريخية، والتي تعتمد على ميزانية إنتاجية ضخمة، وكان يحمل العمل في البداية اسم أسد أسود، قبل أن يستقر صناعه على أسد كاسم نهائي للمشروع.

والعمل يجمع محمد رمضان والمخرج المصري العالمي محمد دياب لأول مرة، والفيلم من بطولة محمد رمضان، ماجد الكدواني، رزان جمال، كامل الباشا، علي قاسم، أحمد عبدالحميد، إسلام مبارك، ومحمود السراج، والفيلم من تأليف وإخراج محمد دياب.

اخر اعمال محمد رمضان

وكان اخر اعمال محمد رمضان هي اغنيه بعنوان "سهران ع النيل" طرحها منذ فترة عبر قناته الرسمية على منصة يوتيوب وجميع منصات الاستماع والموسيقى، وهي من كلمات وألحان أحمد الديزل، الأغنية تحمل طابعًا رومانسيًا ناعمًا، يجمع بين الإيقاع الشرقي والكلمات الحالمة، ما يعكس أجواء ساحرة من ليالي النيل.

وايضا طرح أغنية "هتجيلي" مستعينا بشخصية "ناصر الدسوقي"، وجاءت كلماتها كالتالي:" شوفتيني كتير وأنا حنين، تعالي شوفيني وأنا بقسى، شوفتيني عليكي بتجنن، تعالي شوفيني وأنا بنسى، ماشوفتيش مني غير معلش، ما شوفتيش مني قلبة وش، أنا فرصة ماتتفوش، وضاعت وأنتي مش حاسه، هتجيلي هتلفي وهتجيلي، بدموع هتحنيلي وأشوفك مش قادرة تبصيلي".