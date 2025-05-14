"6 شهور" لـ نور النبوي يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة عبر watch IT

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر مسلسل "6 شهور" للفنان نور النبوي قائمة الأكثر مشاهدة عبر منصة watch IT الرقمية وذلك بالرغم من مرور العديد من الشهور على انتهاءه حيث أنه قد عرض قيل السباق الرمضاني لعام 2025.

وفي سياق متصل يذكر أنه قد حقق المسلسل نجاحًا كبيرًا وتصدر التريند وجميع مواقع التواصل الإجتماعي أثناء عرضه لأول مرة.

نور النبوي

قصة مسلسل "6 شهور"



وتدور أحداث مسلسل 6 شهور في إطار من التشويق والاثارة حيث سيكون لكل حلقة نجم متواجد في الأحداث ومن المقرر أن يتكون المسلسل من 10 حلقات.

أبطال مسلسل “6 شهور”



ويشارك فى بطولة المسلسل بجانب نور النبوى، نور إيهاب، ومجدى بدر، مراد مكرم، بسمة نبيل، وعدد كبير من ضيوف الشرف، حيث تجمع كل حلقة ضيف شرف مختلف عن الحلقة السابقة، وهو من تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام، إخراج مصطفى صولي، وإنتاج شركة أروما.

تفاصيل مسلسل “6 شهور”



يخوض نور النبوي البطولة المطلقة لأول مرة بمسلسل "6 شهور"، ويناقش به فكرة معاناة الشباب في مجال الـ real estate بعد التخرج، ويقدم نور النبوي خلال الأحداث شخصية "مراد" موظف في شركة عقارات، يحاول اكتساب ثقة مديره لثبته في الوظيفة وبناء عليه تحقيق التارجت 25 مليون في 6 شهور ويكون فى منافسة مع نور إيهاب.

شخصية مراد فى مسلسل "6 شهور" تلقي اشادات الجمهور

وجاءت الإشادات من الجمهور كالتالي:شخصية عميقة جدا وتفاصيلها كتير أوي عاش إنك طلعتها بالشكل ده، مراد من الشخصيات القريبة من المواقع بمعاناته وكفاحه والعقبات التي تواجهه ونور قدم الشخصية بطريقة رائعة، الشخصية مليانة تفاصيل إنك تقدر توصلها بسلاسة وهدوء دون كلام شيئ يحسب ليك.

آخر أعمال الفنان نور النبوي الدرامية



يذكر أن آخر أعمال نور النبوي هو مسلسل "إمبراطورية مين"، وهو رواية للكاتب الراحل إحسان عبد القدوس، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد سلامة، تدور أحداث رواية "إمبراطورية ميم" للكاتب إحسان عبد القدوس، حول أب يتمرد عليه أولاده، ويضطر ان يوافق تحت ضغط ابنائه على إقامة إنتخابات بغرض اختيار حاكم للأسرة، ولكنه في النهاية يتفاجئ أن أولاده قاموا بإختياره حاكم لأسرتهم، ورب الأسرة ليبينوا له حبهم الشديد