نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج "فضفضت أوى" للمخرج معتز التوني يستضيف ألمع النجوم ويعرض على Watch it قريبًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت Watch it الرقمية، عن تيزر برنامج "فضفضت أوى" أحدث إنتاجاتها الأصلية، والذى يقدمها المخرج معتز التوني ويخوض به تجربة البرامج التليفزيونية، والمقرر عرضه عبر منصتها خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل برنامج "فضفضت أوى"

برنامج "فضفضت أوى" سيكون مختلف تمامًا، حيث يحمل الكثير من المفاجآت للجمهور، ويستضيف المخرج معتز التوني خلاله الكثير من النجوم الذين يتحدثون عن مشوارهم الفني وبعض الجوانب فى حياتهم الخاصة ويكشفون أسرارًا جديدة.

أبرز ضيوف البرنامج

يشهد برنامج "فضفضت أوى" أحدث إنتاجات Watch it الأصلية، استضافة نجوم لامعة فى الوسط الفني منهم، منة شلبي، ماجد الكدوانى، كريم محمود عبد العزيز، هشام ماجد، ميمى جمال، طه دسوقي، مصطفى ابو سريع، احمد فتحى وآخرون، والبرنامج من إنتاج "ماجيك بينز" للمنتج أحمد الجنانيني و"روزناما" للمنتج هشام جمال.

مسلسل موضوع عائلى 3

يذكر أن المنتج أحمد الجنايني حقق نجاحًا مؤخرًا بعد عرض مسلسل موضوع عائلى 3، وهو من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وهو من بطولة: النجم الكبير ماجد الكدواني، نور، رنا رئيس، محمد شاهين، سما إبراهيم، طه الدسوقي، محمد رضوان، محمد القس، ياسمين ممدوح وافي، الفنانة ياسمين وافي والفنانة رانيا يوسف.