نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم..إنطلاق أولى حلقات مسلسل "عهد انيس" لـ إسلام جمال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ينتظر إسلام جمال وفريق عمل مسلسل "عهد انيس " إنطلاق عرض أولى حلقات المسلسل اليوم عبر منصة شوفها بلس وتويست، ولكن لم يحدد توقيت العرض بعد.

قصة مسلسل عهد انيس



وسبق وتم طرح البرومو التشويقي الرسمي للمسلسل، حيث تدور الأحداث حول سر مدفون منذ عام 1920 ومازالت لعنته مستمرة حتى الآن لتبدأ الأحداث في التصاعد والصراع.



فريق عمل مسلسل عهد انيس



يشارك في العمل عدد كبير من النجوم منهم إسلام جمال، أحمد الرفاعي، حازم إيهاب عابد عناني، رحمة أحمد، جلا هشام وعدد آخر من النجوم وهو من تأليف محمد دندراوي وإخراج خيري سالم.



أحدث أعمال إسلام جمال



يذكر أن أحدث أعمال إسلام جمال ظهوره كضيف شرف في مسلسل وتقابل حبيب لـ ياسمين عبد العزيز خلال شهر رمضان المبارك.

أبطال مسلسل "وتقابل حبيب"

يشارك في بطولة مسلسل "وتقابل حبيب" نخبة من النجوم، أبرزهم ياسمين عبد العزيز، نيكول سابا، خالد سليم، كريم فهمي، صلاح عبد الله، أنوشكا، محمود ياسين جونيور، بسنت شوقي، إنجي كيوان، ومنة عرفة، إلى جانب مجموعة كبيرة من الفنانين. العمل من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي.

قصة مسلسل "وتقابل حبيب"



ينتمي العمل إلى نوعية الدراما الاجتماعية المشوّقة، وتدور أحداثه حول سيدة ثرية تجسد شخصيتها الفنانة ياسمين عبد العزيز، تتعرض لصدمة خيانة من زوجها، فتبدأ رحلة مليئة بالصراعات العاطفية والتقلبات النفسية. وخلال هذه الرحلة، تنكشف لها أسرار مدفونة تتعلق بعائلة طليقها، ما يضعها أمام تحديات مصيرية تقلب حياتها رأسًا على عقب.