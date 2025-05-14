نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "البعد اذاني" تتصدر التريند على "يوتيوب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتلت أغنية “البعد اذاني" للفنان حودة بندق والمنتج سلطان الشن، موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” بعد أن تم طرح الفيديو كليب أمس.

وحققت أغنية “البعد اذاني” أكثر من 80 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة من طرحها، حيث احتلت المركز السادس عشر ضمن الفيديوهات الأكثر استماعًا ومشاهدة.

أغنية “البعد اذاني” تعد لون جديد يجمع حودة بندق بالمنتج سلطان الشن، فهي تسرد قصة فراق، وهي من كلمات عمرو المصري، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع وميكس عمرو الخضري، وإنتاج سلطان الشن.

وكان قد صرح المنتج سلطان الشن لـ “دوت الخليج الفني" عن موعد طرح الأغنية، حيث قال: “استنوا أغنية البعد اذاني عبر المنصات الموسيقية يوم الثلاثاء القادم ويارب تعجبكم”.

الجدير بالذكر أن تم تصوير الفيديو كليب الخاص بأغنية “اذاني البعد” بـ محافظة الإسكندرية.

يذكر أن آخر أعمال حودة بندق أغنية “أشهر من الهرم” حيث كانت الأغنية من كلمات: أحمد يوسف، وإنتاج HB Production، ألحان: حودة.