نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متسخرش من آيات الله..رسالة محمد هنيدي بعد واقعة الزلزال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وجه محمد هنيدي رسالة قوية من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عقب واقعة الزلزال أمس.



وقال هنيدي:"في أوقات زي دي ولما تشوف كل حاجة بتتهز حواليك وتيجي كمية أفكار في دماغك مرعبة وتعدي العشرين ثانية كأنها قرن بالنسبة لك".



واستكمل:"ربنا يسترها ويحفظك ويحفظ أهلك وأحبابك بعدها.. هتعرف نعمة ربنا عليك وعلينا أن ربنا نجدنا من كوارث ممكن تساوي الأرض باللي فيها، متعدش تهزر وتسخر من آيات ربنا واحمد ربنا على اللي أنت فيه".



واختتم بالدعاء:"اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم ادفع عنا البلاء والبراكين والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن".

آخر أعمال محمد هنيدي

يذكر أن آخر أعمال محمد هنيدي مسلسل شهادة معلمة اطفال الذي خاض به السباق الرمضاني الماضي.



أبطال مسلسل شهادة معاملة أطفال

ومسلسل "شهادة معاملة أطفال" من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة محمد هنيدي ومحمود حافظ، نهى عابدين، جيهان خليل، صبرى فواز، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين.

قصة مسلسل شهادة معاملة أطفال



وتدور أحداث مسلسل شهادة معاملة أطفال حول المحامى عبد الستار أبو كف (محمد هنيدى) الذى يتعرض لحادث انقلاب سيارة ويدخل فى غيبوبة لمدة 20 عامًا، وسط تأكيدات من الأطباء بأن حالته ميؤوس منها، فماذا سيحدث لو استفاق من الغيبوبة، ما الذى سيراه أو سيكتشفه وما الذى تغير طوال هذه السنوات