محمد خميس لـ دوت الخليج الفني: أنجذبت لشخصية مراد في الشرنقة لاختلافها.. واسعى لمزج الدراما بالمحتوى التاريخي الوثائقي (حوار)

القاهرة - محمد ابراهيم -

مراد في الشرنقة جذبني كونه ليس شرير تقليدي.. به جانب إنساني ومختلف

الدور كان أكبر في البداية.. لكن الظروف غيرت حجمه.

المنصات الآن لها ثقل كبير جدًا وتستطيع المنافسة أمام الشاشات الكبيرة

عرضنا البرنامج على قنوات لكن لم تكن مهمتة..والسوشيال ميديا قالت كلمة حق.

هناك أساطير كتير تستحق تتحول لمسلسلات.. تاريخنا متنوع وغني بالدراما.

حقق الفنان محمد خميس نجاح كبير خلال شهر رمضان المبارك من خلال برنامج له على السوشيال ميديا عن الآثار وتاريخ حضارتنا المصرية القديمة بالإضافة إلى دوره في مسلسل الشرنقة بشخصية "مراد"، وفي حوار خاص مع «دوت الخليج الفني»، فتح الفنان والمبدع محمد خميس قلبه ليتحدث عن تفاصيل مشاركته في مسلسل «الشرنقة»، وكواليس ترشيحه للدور، كما كشف خميس عن شغفه الكبير بالتاريخ والحضارة المصرية، وأسرار تجربته الفريدة في تقديم محتوى ثقافي عبر السوشيال ميديا، مع تطلعاته إلى دمج الدراما بالمحتوى الوثائقي التاريخي في المستقبل.



وإليكم نص الحوار:

حدثنا عن مشاركتك وترشيحك في مسلسل الشرنقة ؟

مشاركتي في الشرنقة كانت بترشيح من المؤلف عمرو سمير عاطف، والمخرج محمود عبد التواب صديقي من زمان،وسعيد بالمشاركة في هذا العمل من بطولة أحمد داوود الذي كان يجمعني به عمل سابق "جراند اوتيل".



ما الذي جذبك لشخصية مراد في الشرنقة ؟

دور شخصية مراد كان أكبر من ذلك، ولكن بحكم الظروف جعلت الشخصية يقتص منها البعض، وانجذبت للشخصية لكونها منطقة أنه بيرتكب خطأ لكنه في الأصل ليس بلطجي فهو متطرف من الشخص الشرير الذي له طبيعية شعبية فهو ما جذبني لوجود اختلاف بالإضافة أن كتابات عمرو سمير عاطف دائما ملفتة ومميزةة وأنا احب المشاركة معه دائما.



ما وجهة نظرك في فكرة عرض المسلسل من خلال منصة في شهر رمضان مقارنة بالمنافسة على شاشة التلزيون ؟

المنصات الآن لها ثقل كبير جدًا وتستطيع المنافسة أمام الشاشات الكبيرة وهذا يحدث على مستوى العالم وهى خطوات لا بد من خطوها واتجاه لا بد من الوصول له في النهاية، فمن رأي أنها خطوة مهمة جدًا وفي الاتجاه السليم.

مبادرة مصر جميلة وكتاب عن الحضارة وآخرهم برنامج..فما سر الاهتمام بالتاريخ والحضارة ؟



التاريخ والحضارة هما ما يكونوا هويتك كمصري، فالحضارة توجد داخلنا منذ جدودنا، وهناك نظرية مهمة في علم النفس للعالم' كاريونج' تتكلم أن اللاوعي لدينا هو نتيجة تراكم وعي أجدادنا واثبتها بأكثر من شكل، وفي النهاية وعينا المعاصر متكون من وعي أجدادنا الذين صنعوا كل هذه الحضارة المبنية بداخلنا، وهويتنا لم تتحدد بشكل حقيقي غير بمعرفة تاريخنا وهويتنا وقيمة هذه البلد عظيمة جدًا ومن المؤسف أن الناس لا تأخذ بالها من ذلك وهم أبناؤها.

الفنان محمد خميس



هل فكرت أن تعرض فكرة البرنامج على أي قناة تلفزيونية ليزيد أنتشاره أكثر خلال شهر رمضان بدلًا من السوشيال ميديا ؟

بالفعل عرضنا البرنامج على أكثر من قناة ولكن على ما يبدو يعني أن القنوات لم تكن مهمتة، ولكن في النهاية معتقدش أننا كنا هننتشر كل الانتشار ده الذي حدث على السوشيال ميديا، ربنا شاء أن هذا العام السوشيال ميديا تقول كلمة مهمة جدًا أن الناس لا تدور على الهلس فقط، ولما بتلاقي تجربة جادة من حد عنده الحد الادني من المعرفة والموهبة الناس بتدعمها.

هل لديك خطط مستقبلية لمزج الدراما مع المحتوى التاريخي في عمل جديد؟

بنحاول بالفعل نحقق الحركة دي، عن طريق مزج الدراما مع المحتوى التاريخي الوثائقي ونقدم ما يسمى بالـ doc drama، أو إذا سمحت الظروف نقدم عمل درامي مستحوى من حدث تاريخي ولدينا مناطق كثير في تاريخ المصري القديم تسمح بهذا.



ما هي أكثر أسطورة تاريخية تراها تستحق أن تتحول إلى فيلم أو مسلسل؟

هناك مناطق كتير جدًا تستحق أن تتحول إلى فيلم أو مسلسل، سواء على المستوى الأسطوري لتاريخ الملوك أو تاريخ النبلاء، ولها طابع درامي كثير بالاتجاه العسكري أو الرومانسي أو الكوميدي لأن كل شئ موجود في الحضارة المصرية القديمة.

ما أكثر حقيقة تاريخية فاجأتك أثناء إعداد الحلقات؟

لا استطيع القول أن هناك حقائق تاريخية عن إعداد الحلقات لأن أغلب الحلقات كانت مناطق ارتجالية مني مع معلومات مسبقة، لكن أثناء تعرضي للمعلومات كان هناك كذا نقطة تلفت انتباهي وببدأ افكر فيها بشكل أكبر حتى اصل إلى حلول مثل وجود الخشب داخل هرم 'زوسر' المدرج بغرفة الدفن، وأيضًا وجود النقش اللي في هرم ونس اللي مبيظهرش غير بزاوية معينة بالإضاءة فكنت بسعى للوصول إلى حلول وبالفعل وصلت إلى حلول منطقية إلى حد كبير.



ماذا عن أعمالك القادمة ؟

هناك عمل شبه منتهي سيتم عرضه بعد شهر رمضان، وهناك عمل آخر نقوم بالتجهيز له، وعلى المستوى التاريخي الوثائقي احنا بناخد خطواتنا ونحاول نعمل اللي شيفينه صح وبنحاول نقرب التاريخ والحضارة للمصريين والباقي على ربنا سبحانه وتعالى.