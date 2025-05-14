بعد شائعة وفاته.. جورج وسوف يتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر أسم الفنان جورج وسوف تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد انتشار شائعة وفاته عبر السوشيال ميديا ، مما أثار جمهوره ومحبيه في الوطن العربي.

ونفى الكثير من أصحابه وأقاربه خبر وفاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأكدوا أن سلطان الطرب جورج وسوف يستمتع بصحة جيدة ولا يمر بأى وعكات صحية.

جورج وسوف

آخر أعمال جورج وسوف



وكان آخر أعمال جورج وسوف طرحه أغنية تحمل اسم «رقصة إسباني»، عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» ومختلف منصات الموسيقى، من كلمات ملاك عادل، ومن ألحان محمد يحيى وتوزيع زيزو فاروق وتم تسجيل الأغنية داخل استديوهات هادي شرارة والكليب من إخراج طوني قوجي.



و أيضًا طرح اغنية نجم عالي، عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يويتوب، من كلمات ملاك عادل ومن ألحان محمد يحيى ومن توزيع زيزو فاروق وتم تسجيل الأغنية داخل استديوهات هادي شرارة والكليب من إخراج طوني قوجي.