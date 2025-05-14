نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. مي فاروق تحيي حفلًا غنائيًا بدار الأوبرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة مي فاروق لإحياء أحدث حفلاتها الغنائية، بـ دار الأوبرا المصرية، يوم الأحد الموافق 1 يونيو المقبل 2025، على خشبة المسرح الكبير، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي.

ومن المقرر أن تقدم مي فاروق خلال الحفل باقة متنوعة ومتميزة من أشهر أغانيها القديمة والحديثة، والتي يتفاعل معها الجمهور.

ويذكر أن مي فاروق قد روجت للحفل، من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشرت البوستر الرسمي للحفل، وعلقت عليه:" هستناكم علشان وحشتوني وهنغني كل جديد الأحد 1 يونيو 2025 بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية".

آخر أعمال مي فاروق

والجدير بالذكر أن مي فاروق طرحت قبل شهر تقريبا أغنيتها "كان نفسي أقابلك" كلمات تامر حسين، ألحان محمد النادي، توزيع يحيى يوسف، ويقول مطلعها "كان نفسي أقابلك يا حبيبي من زمان، يا خسارة ضاع من عمري قبلك قد إيه، وريتنى فرق الدنيا نسيتني اللي كان وجيت في وقت أنا كُنت حانسى الحُب فيه".