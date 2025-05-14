نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل شخصية محمد أنور في فيلم "بيج رامي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل الفنان محمد أنور تصوير دوره في فيلم "بيج رامي" مع رامز جلال والذي من المقرر أن يتم طرحه في موسم صيف 2025.



شخصية محمد أنور في بيج رامي



ويجسد أنور خلال أحداث الفيلم شخصية مدرب رياضى، وتدور الأحداث في إطار كوميدي، ويشارك في الفيلم كل من رامز جلال، بسمة بوسيل، محمد أنور، ومحمد عبد الرحمن، ونسرين أمين، ومحمود حافظ، وهدى الإتربي. الفيلم من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، بينما يتولى إخراجه محمود كريم، ومن إنتاج وليد صبري، ويدور في إطار الكوميدي والإثارة.



تفاصيل فيلم مملكة



ومن جهة أخرى يبدأ محمد أنور تصوير فيلم مملكه مع النجم مصطفى شعبان وهيفاء وهبى، خلال الفترة القبلة، من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد عبد الوهاب، وإنتاج فيردى، حيث يقدم دورا محوريا في العمل، ومن المقرر أن يبدأ تصوير العمل خلال الفترة المقبلة.

آخر أعمال محمد أنور

يذكر أن آخر أعمال محمد أنور "ديبو" وتدور الأحداث حول شخصية شاب يعيش في حي شعبي، يتعرض لظروف صعبة تجبره على اتخاذ قرارات مصيرية تغير حياته بشكل كبير، وتعكس القصة صراع البقاء والتحديات التي يواجهها "ديبو" في مجتمع مليء بالتناقضات، حيث يتنقل بين الخير والشر في محاولة لتحقيق طموحاته وحماية أحبائه.

مسلسل "ديبو"، مكون من 12 حلقة شارك في بطولته بجانب محمد أنور، العديد من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم هالة فاخر، محمد محمود، إيمان السيد، سارة الشامي، أمجد الحجار، رشدي الشامي، أحمد عبد الحميد، محمد عبد العظيم، الطفلة ريما مصطفى، كما أن العمل من تأليف إيهاب بليبل وإخراج أحمد عبد الوهاب.