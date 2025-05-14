نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجوى كرم: "زين الزين" تحصد الملايين وتعد بأغنيات باقي الألبوم قبل الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حققت "شمس الأغنية العربية"، الفنانة اللبنانية نجوى كرم، محطة نجاح بارزة تُضاف إلى مسيرتها الفنية، إذ تجاوزت أغنيتها المصوّرة الجديدة "زين الزين" حاجز 1.3 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، إلى جانب ملايين المشاهدات الأخرى عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال الأيام الأولى من طرحها، مسجّلةً حضورًا لافتًا في قوائم التريند بعدد من الدول العربية.

وجاء إطلاق الأغنية بأسلوب الفيديو كليب، ما ساهم في تعزيز التفاعل الجماهيري على مختلف المنصات، وسط إشادة بالإنتاج البصري والموسيقي المتقن الذي رافق العمل من إخراج بيار خضرا.

وتُعد أغنية "زين الزين" الأغنية الرابعة التي تصدرها نجوى من ألبومها المرتقب، بعد أغنيات "نعا نقعد"، "يلعن البعد"، و"عتوقيت قلبي"، والتي حظيت جميعها بترحيب واسع من الجمهور العربي.

وعبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تفاعلت نجوى كرم مع متابعيها عقب إصدار الأغنية، كاشفةً أن الألبوم الكامل سيُطرح قبل حلول فصل الصيف، ما يزيد من حالة الترقب لدى جمهورها العريض.

وقد تعاونت نجوى كرم بأغنية "زين الزين" مع كلمات محمد درويش، وحاء اللحن من الملحن أحمد بركات، ليقوم بالتوزيع الموسيقي سليمان دميان، وتُعد الأغنية خطوة جديدة في مسيرة فنية حافلة بالتجدد والعطاء الفني.

ملاحظة: مرفق وصلر من كليب "زين الزين" ولينك الأغنية في يوتيوب: