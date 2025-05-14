نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسني يحيى حفل غنائي في الكويت قريبًا..تعرف على التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نجم الجيل تامر حسني لإحياء حفل غنائي بالكويت 13 يونيو المقبل، ومن المقرر أن يشهد الحفل باقة من ألمع أغانيه بالإضافة إلى العروض الاستعراضية التي يتميز بها تامر حسني.

و يدخل تامر حسني موسم عيد الأضحى بفيلم "ريستارت" الذي تشاركه به هنا الزاهد، وهو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم " بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في إطار من الإثارة والتشويق، ويشارك في بطولة فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.





طبيعة شخصية تامر حسني وهنا الزاهد

ويظهر تامر حسني بشخصية مهندس يتزوج من فتاة شعبية "هنا الزاهد" الذي تلجأ إلى السوشيال ميديا وهوسها بحثا عن التريند وهو الأمر الذي يضعهم معًا في عدة مواقف كوميدية ساخرة.





تفاصيل البوم تامر حسني



ويحرص تامر حسني على أن يكون هذا الألبوم انعكاسًا لتطوره الفني، حيث يعمل على انتقاء كل "تراك" بعناية شديدة، بما يتماشى مع رؤيته التي تهدف إلى تقديم محتوى فني متكامل يرضي أذواق شرائح متعددة من جمهوره، سواء من محبي الرومانسية أو الأغاني الإيقاعية أو الرسائل الاجتماعية.



موعد ألبوم تامر حسني

والجدير بالذكر أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد لطرح الألبوم لكن من المتوقع أن يُطرح بالتزامن مع عرض فيلم "ريستارت" في دور العرض، أو يُطلق خلال موسم الصيف.



آخر أعمال تامر حسني



يذكر أن آخر أعمال تامر حسني الغنائية أغنية "فعلا مبيتنسيش "مع رامي صبري، من كلمات عمرو تيام، ألحان شادي حسن، وتوزيع موسيقي طارق توكل، وكليب الأغنية من إخراج تامر حسني.

كلمات أغنية «فعلًا مبيتنسيش»

كان عقلي فين مني زمان ده أنا جيت أوي عليه

قفلت أنا كل البيبان بينا بعمايلي فيه

فرطت فيه بإيديا أنا أذيته طول سنين

و جالي قلب إزاي كده والقسوه جاتلي منين



ضميري مش مرتاح عشان ضيعته بأيديا

أناني كنت وهو كان باقي عليا

أنا اللي 1000 مرة خان ولا عاب في يوم فيا