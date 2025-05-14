نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح باب الإشتراك في الدورة الثالثة لمهرجان الغردقة لسينما الشباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مهرجان الغردقة لسينما الشباب برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي عن فتح باب الإشتراك في مسابقات دورته الثالثة التي تقام خلال الفترة من 25 وحتي 30 سبتمبر المقبل.

تصريحات الناقدة جيهان عبد اللطيف



قالت الناقدة جيهان عبد اللطيف المدير الفني للمهرجان: أن المهرجان يضم 4 مسابقات للفيلم الطويل والقصير ولأفلام الطلبة بخلاف الجائزة الخضراء والتي يحصل عليها الفيلم الذي يدعم فكرة الحفاظ علي البيئة.



وأضافت: أن باب المشاركة يفتح أمام الأفلام المشاركة في الفترة من 15 مايو الجاري وحتى 20 يوليو المقبل على أن تكون الأفلام المتقدمة من إنتاج عامي 2024 و2025 ولم يسبق عرضها أو مشاركتها في مهرجان مصري من قبل.



وشددت علي أن الهدف من ذلك هو إتاحة الفرصة أمام الجمهور المصري لمشاهدة أعمالا جديدة تنتمي لمدارس سينمائية مختلفة من خلال إستقطاب الإنتاج المتميز وفي نفس الوقت إتاحة الفرصة أمام أفلام تستحق التنافس علي جوائز المهرجان.



وتابعت: أن لائحة المهرجان تشترط أن يكون الفيلم المشارك هو التجربة الأولي أو الثانية لمخرجه أو يتناول قضية متعلقة بالشباب وأن المهرجان يهدف إلى دعم الأفكار الشبابية والواعدة من خلال أكثر من محور من محاوره سواء من خلال مسابقاته .

