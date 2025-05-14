نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة قوية للفنان محمود عامر في مسلسل "المماليك" بمشهد مؤثر مع دوللي شاهين.. والجمهور: "إنت ممثل جبار" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاد الفنان القدير محمود عامر ليتصدر المشهد مجددًا بعد ظهوره اللافت في إحدى حلقات مسلسل "المماليك"، حيث جمعه مشهد مؤثر بالفنانة دوللي شاهين، أثار تفاعلًا واسعًا بين الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين وصفوا أداءه بـ "الجبار"، مؤكدين أنه من طراز الفنانين الذين يتركون بصمتهم أينما وُجدوا.

وشهد المشهد الذي جمع عامر بدوللي شاهين تصعيدًا دراميًا مميزًا، حيث جسد عامر شخصية غامضة ذات أبعاد إنسانية، دخلت في صدام حواري مشحون بالعاطفة والمواجهة مع شخصية دوللي، وهو ما أظهر قدراته التمثيلية العالية وإحساسه المرهف، الذي تفاعل معه الجمهور بشدة، ودفع البعض للتعليق: "إنت ممثل جبار وتستحق أدوار البطولة".

ويُعد هذا المشهد من أبرز لحظات الموسم، كونه يمثل إعادة تقديم حقيقية لمحمود عامر على الساحة الفنية بعد فترة غياب عن الأدوار المحورية، ويؤكد مجددًا على موهبته الكبيرة التي يعرفها جيدًا جمهور الدراما المصرية.

أبطال مسلسل "المماليك"

مسلسل "المماليك" يأتي تحت قيادة المخرج حازم فودة، ومن تأليف هشام هلال، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، على رأسهم: دوللي شاهين، رانيا يوسف، فيدرا، محمود عامر، رامي غيط، بيومي فؤاد، عمر حسن يوسف، راني وحيد، ميريت عمر الحريري، محمد الدقاق، بالإضافة إلى الإعلامية عائشة عثمان.





بهذا المشهد، يؤكد محمود عامر أن الموهبة لا تموت، وأن الفنان الحقيقي قادر على العودة والتألق من جديد، مهما غاب، ليبقى اسمه دائمًا في قائمة الكبار.