نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الحمصاني" يكشف لـ "إكسترا نيوز" آخر استعدادات الحكومة لافتتاح المتحف المصري الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المستشار محمد الحمصاني، متحدث مجلس الوزراء، إن المجلس يقوم بالعديد من التحركات المكثفة من أجل الإعداد لافتتاحية المتحف المصري الكبير.

تصريحات محمد الحمصاني

وأكد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”: "نتابع كل الأمور اللوجيستية المتعلقة بالشخصيات القيادية التي سيتم إرسال دعاوي لها لحضور هذا الحدث".

موعد افتتاح المتحف المصري الكبير

وأضاف في حديثه: "3 يوليو المقبل هو يوم الاحتفال الرئيسي بالمتحف المصري الكبير، ويلي ذلك على مدار يومين مجموعة احتفالات في عدة محافظات على مستوى الجمهورية".

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من الترتيبات اللوجيستية داخل المتحف، كما أنه تم تشجير المحاور المرورية المؤدية المتحف، أيضا يتم تمهيد الطرق بصورة دقيقة، كما أنه جاري الانتهاء من الإجراءات اللوجيستية المتعلقة بالمطارات التي سوف تستقبل الزوار.

وواصل: "من الممكن أن يتم إغلاق أبواب المتحف المصري الكبير أمام الزوار قبل أيام من الاحتفال الكبير من أجل الانتهاء من اللمسات الأخيرة".

واستكمل: "تم مراجعة أمس توجيه الدعوات، ومازالنا بصدد الحصول على تأكيدات من العديد من الدول، وهناك بعض الدول التي أرسلت تأكيد حضورها لهذا الحفل".