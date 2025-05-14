نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توم هاردي يكشف الجانب المُظلم من نجوميته: "جسدي ينهار... ولن أعود كما كنت" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في لحظة نادرة من الصراحة المؤلمة، فتح النجم العالمي توم هاردي قلبه أمام جمهوره، كاشفًا عن الثمن الباهظ الذي دفعه جسده نتيجة سنوات من الأدوار الجسدية الشاقة والإصابات المتكررة في مواقع التصوير.

بعيدًا عن بريق هوليوود وعدسات الكاميرات، يعيش هاردي الآن صراعًا يوميًا مع الألم، مؤكدًا أن حالته الصحية تتدهور، وأن الأمل في الشفاء الكامل بات ضعيفًا.

تصريحات توم هاردي

وقال هاردي في حوار جديد لمجلة Esquire إنه خضع لعدة عمليات جراحية خلال مسيرته، قائلًا:

"أجريتُ عمليتين في الركبة، وانزلاقًا غضروفيًا في الظهر، وأعاني من عرق النسا... كما أعاني من التهاب اللفافة الأخمصية في القدم، وهذه إصابات مؤلمة ومزعجة للغاية".

وتابع الممثل البريطاني الذي اشتهر بأدوار تتطلب مجهودًا بدنيًا كبيرًا كما في أفلام مثل Mad Max: Fury Road وThe Dark Knight Rises: "تساءلت كثيرًا: من أين جاء كل هذا؟ ولماذا الآن؟ تعرضت أيضًا لتمزق في وتر الورك، ويبدو أن كل شيء في جسدي ينهار دفعة واحدة... ولا توجد مؤشرات على أن الأمور ستتحسن".

ورغم مرارة الواقع الذي يعيشه، أشار هاردي إلى أنه لا يزال يبحث عن حلول، منفتحًا على فكرة اللجوء إلى العلاج بالخلايا الجذعية، وقال: "إذا وصلتُ إلى مرحلة لم أعد قادرًا فيها على الحركة بحرية، ورأيت أن العلاج بالخلايا الجذعية هو الحل العقلاني، فلن أتردد في اتخاذ هذه الخطوة".

تصريحات هاردي جاءت بمثابة صدمة لمحبيه، خاصةً أن الممثل كان دائمًا يُنظر إليه على أنه من أكثر نجوم هوليوود صلابة بدنيًا وقدرة على التحدي، إلا أن الواقع خلف الكواليس يبدو مختلفًا تمامًا، ويحمل وجعًا دفعه هذه المرة إلى البوح به.