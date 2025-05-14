نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. نانسي عجرم تتلقي بجمهورها في لندن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن حفلات الموسم الصيفي تستعد النجمة نانسى عجرم لاحياء حفلًا غنائيًا في لندن يوم 28 شهر يونيو المقبل، وتقدم خلاله مجموعة من أشهر أغنياتها المحببة لدى جمهورها.

نانسي عجرم تنتهي من تسجيل أغنية جديدة



ومن جانب أخر، انتهت مؤخرا النجمة اللبنانية نانسي عجرم من تسجيل أغنية جديدة، ولم يتم الاستقرار على اسمها النهائي بعد، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقي طارق مدكور.

اخر اعمال نانسي عجرم

وكان اخر اعمال المطربة اللبنانية نانسي عجرم هي اغنيه “طول عمري نجمة”، وتعتبر التعاون الأخير بين نانسي عجرم والملحن الراحل محمد رحيم، وايضا طرحت الفنانة اغنيه بعنوان "من نظرة" على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية، قدمت أغنيتين في فيلم مقسوم، من كلمات تامر مهدي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع coolpix boy، أما الأغنية الثانية فجاء اسمها "قلبي يا محتاس" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.