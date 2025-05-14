فتحي عبد الوهاب يكشف تفاصيل استعداده لـ مشهد ضربه لـ الفنانة ريهام عبد الغفور

القاهرة - محمد ابراهيم - علق الفنان فتحي عبد الوهاب موقفه من العنف الجسدي، مشيرًا إلى إنه واجه صعوبات حتى يؤدي مشهد ضربه لـ الفنانة ريهام عبد الغفور، ضمن أحداث مسلسل ظلم المصطبة، والذي عرض في الماراثون الرمضاني السابق 2024.

تصريحات فتحي عبد الوهاب



وقال فتحي عبد الوهاب خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج كلمة أخيرة: "العنف خارج قاموسي ومقدرش أمارسه، وده بيضرني في الشغل إن في مشاهد ضربي لـ ريهام عبد الغفور في ظلم المصطبة كنت متردد وعطلت شوية عشان أعرف أعمله".

وتابع: "حبيت جدًا دوري في الحشاشين وكان نفسي يكون حجمه أكبر من ضيف شرف، بس معنديش مشكلة في حجم الدور وترتيب الأسماء على التتر والأفيش لأن اللي بيفضل هو تأثير الدور مش حجمه".