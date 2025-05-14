محمد أنور بين "بيج رامي" و"مملكة": نشاط سينمائي مزدوج في صيف 2025

القاهرة - محمد ابراهيم -



يواصل الفنان محمد أنور تصوير مشاهده ضمن أحداث فيلم "بيج رامي"، الذي يتصدر بطولته النجم رامز جلال، تمهيدًا لطرحه في دور العرض خلال صيف 2025.

ويجسد أنور في الفيلم شخصية مدرب رياضي في إطار كوميدي، والعمل من تأليف مصطفى عمر وفاروق هاشم، وإنتاج وليد صبري، وإخراج محمود كريم، الذي يجدد تعاونه مع رامز للمرة الخامسة بعد سلسلة أفلام ناجحة جمعتهما في السنوات الأخيرة.

الفيلم يضم مجموعة كبيرة من النجوم، منهم محمد عبد الرحمن "توتا"، نسرين أمين، محمود حافظ، هدى الإتربي، وبسمة بوسيل، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف الذين سيتم الكشف عنهم تدريجيًا مع تقدم التصوير، المتوقع أن يستمر لنحو شهرين.

من جهة أخرى، يستعد أنور للمشاركة في فيلم جديد بعنوان "مملكة"، إلى جانب النجم مصطفى شعبان والنجمة هيفاء وهبي، في عمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد عبد الوهاب، وإنتاج شركة فيردي. ومن المقرر انطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة، بمشاركة نخبة من النجوم، منهم عمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد، حيث يقدم أنور دورًا محوريًا ضمن الأحداث.