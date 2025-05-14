ليلى أحمد زاهر تواصل خطف الأنظار بعد الزفاف... وصورة من شهر العسل تضعها في صدارة التريند من جديد

القاهرة - محمد ابراهيم -

لم تمر سوى أيام قليلة على حفل زفافهما الذي تصدّر حديث السوشيال ميديا، حتى عادت الفنانة ليلى أحمد زاهر لتشعل منصات التواصل من جديد، بعدما تصدرت مؤشرات البحث على "جوجل" بصورة رومانسية جمعتها بزوجها الفنان والمنتج هشام جمال من شهر العسل الذي يقضيانه حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

الصورة، التي انتشرت بسرعة عبر مختلف المنصات، أظهرت الثنائي في لحظة دافئة وهادئة داخل أحد الأماكن المغلقة، وعلّق المتابعون عليها بوصفها "صورة مليئة بالحب الحقيقي"، متمنين للعروسين حياة سعيدة واستقرار دائم.

الاهتمام بليلى وهشام لم يتوقف عند الجمهور فقط، بل امتد إلى نجوم الفن الذين تفاعلوا مع الصورة، بعد أن كانوا قد شاركوا بفرحتهما في حفل الزفاف الأسطوري الذي جمع نخبة كبيرة من النجوم، على رأسهم يسرا، مصطفى شعبان، أحمد السعدني، ريهام عبد الغفور، داليا البحيري، محمد حماقي، محمد فؤاد، أحمد فهمي، درة، نبيلة عبيد وغيرهم.

ليلى أحمد زاهر تثبت يومًا بعد يوم أنها ليست فقط فنانة صاعدة موهوبة، بل أيضًا إحدى أبرز نجمات الجيل الجديد الأكثر تأثيرًا وجذبًا للأنظار على السوشيال ميديا.