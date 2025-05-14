نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسالة حنين وصورة نادرة تتصدران جوجل: هالة صدقي تُبهر جمهورها في "عيد الأم الأمريكي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدرت الفنانة هالة صدقي محركات البحث على جوجل بعد أن نشرت صورة نادرة من طفولتها برفقة والدتها الراحلة، في لمسة إنسانية مؤثرة خطفت قلوب المتابعين، تزامنًا مع الاحتفال بعيد الأم الأمريكي.

وكتبت هالة صدقي عبر حسابها على "إنستجرام " رسالة مليئة بالمشاعر الصادقة، قائلة: "النهارده عيد الأم في أمريكا وبعض الدول الأخرى، ويمكن بتلكك علشان أحتفل بأمي، الله يرحمها. أمي اللي علمتني يعني إيه إنسانة حنونة وقوية في نفس الوقت. علمتني كل حاجة حتى اللي كنت بختلف معاها فيه، اكتشفت إنها كانت صح."

وأضافت في تعليق لافت: "بستغرب الأمهات اللي بيتخلوا عن ولادهم، إزاي بيجيلهم قلب؟ عجائب وغرائب الدنيا. كل سنة وكل الأمهات بخير."

وتفاعل الجمهور مع منشور هالة بشكل واسع، مؤكدين تأثرهم بكلماتها الصادقة وصورتها النادرة التي حملت ذكريات دافئة، مما جعلها تتصدر التريند وتتحول لحالة وجدانية على مواقع التواصل.