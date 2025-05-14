نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وليد سعد يفاجئ الجمهور ويعود للغناء بعد غياب 17 سنة: أغنيتان جديدتان بصوته قريبًا! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



في خطوة فنية غير متوقعة، يعود الموسيقار وليد سعد إلى الساحة الغنائية بصوته بعد غياب طويل دام أكثر من 17 عامًا، ويستعد حاليًا لطرح أغنيتين جديدتين يعود بهما إلى الميكروفون ويخاطب بهما جمهوره الذي ما دام اشتاق لسماع صوته.

الأغنيتان الجديدتان من كلمات الشاعر حسام سعيد، الذي كشف كواليس التعاون قائلًا إن الفكرة ولدت أثناء عملهما على مجموعة من الأغاني لألبومات قادمة، وكان من بينها عمل مشترك للفنانة نانسي عجرم، وخلال الجلسات الفنية اختار وليد سعد أغنيتين من كلمات حسام ليقدمهما بصوته، في عودة وصفها حسام بأنها "خطوة جريئة ومليئة بالحماس".

الأغنيتان تنتميان للطابع الدرامي، ولكن كل واحدة تحمل نكهة مختلفة، وهو ما يعكس التنوع الفني الذي يحرص عليه وليد سعد دائمًا في أعماله، ومن المتوقع أن يتم تسجيلهما خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا لطرحهما على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية.

وتأتي هذه العودة بعد فترة طويلة من الغياب عن الغناء، حيث كانت آخر أعمال وليد سعد الصوتية هي أغنية "كل ذنبي" التي حققت نجاحًا مدويًا عند طرحها عام 2007، وأصبحت من العلامات البارزة في مشواره الفني.

يُذكر أن وليد سعد يعد من أبرز الأسماء في مجال التلحين بالوطن العربي، وتعاون على مدار مسيرته مع نخبة من كبار النجوم في مختلف الأجيال، من ورده وعمرو دياب وتامر حسني، إلى أصالة وحماقي والجسمي وراغب علامة وغيرهم، ليُثبت دائمًا أن اسمه مرادف للنجاح والتجدد.