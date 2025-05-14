فاجأ النجم أحمد حلمي جمهوره بنشر فيديو نادر من حفل زفافه على النجمة منى زكي، احتفالًا بعيد زواجهما الـ22، وسط تفاعل كبير من النجوم والجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.
شارك حلمي متابعيه على "إنستغرام" بمقطع فيديو نادر يظهره وهو يقدم أغنية لزوجته منى زكي بطريقة كوميدية خلال حفل زفافهما، وعلّق قائلاً: ذكرى سنوية سعيدة. الفيديو لاقى إعجاب الجمهور، لما يحمله من عفوية، ومشاعر دافئة.
من جانبها، ردّت النجمة منى زكي على الفيديو بقولها: ذكرى سنوية سعيدة.. هوه عدّى من أيام كتير شوية، وانهالت التعليقات من الجمهور بالدعاء لهما بالسعادة الدائمة، قائلين: يا رب دائمًا وأنتما سوا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد حلمي يحيي ذكرى زواجه بفيديو قديم من حفل زفافه فاجأ النجم أحمد حلمي جمهوره بنشر فيديو نادر من حفل زفافه على النجمة منى زكي احتفالا بعيد زواجهما الـ22 وسط إقرأ المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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