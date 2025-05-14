أحمد حلمي يحيي ذكرى زواجه بفيديو قديم من حفل زفافه فاجأ النجم أحمد حلمي جمهوره بنشر فيديو نادر من حفل زفافه على النجمة منى زكي احتفالا بعيد زواجهما الـ22 وسط إقرأ المزيد

فاجأ النجم أحمد حلمي جمهوره بنشر فيديو نادر من حفل زفافه على النجمة منى زكي، احتفالًا بعيد زواجهما الـ22، وسط تفاعل كبير من النجوم والجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

شارك حلمي متابعيه على "إنستغرام" بمقطع فيديو نادر يظهره وهو يقدم أغنية لزوجته منى زكي بطريقة كوميدية خلال حفل زفافهما، وعلّق قائلاً: ذكرى سنوية سعيدة. الفيديو لاقى إعجاب الجمهور، لما يحمله من عفوية، ومشاعر دافئة.

من جانبها، ردّت النجمة منى زكي على الفيديو بقولها: ذكرى سنوية سعيدة.. هوه عدّى من أيام كتير شوية، وانهالت التعليقات من الجمهور بالدعاء لهما بالسعادة الدائمة، قائلين: يا رب دائمًا وأنتما سوا.