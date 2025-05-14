أمينة خليل تتألق بفستان وردي طويل في حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي

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أحمد جودة - القاهرة - تألقت الفنانة أمينة خليل في أحدث ظهور لها خلال تواجدها في حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 78 لعام 2025.

أحدث ظهور لـ امينة خليل

وظهرت امينة خليل بفستان وردي طويل ضايق من الجانب الاعلي وذو كرانيش من الجانب الذيل، ووضعت مكياج بسيط يبرز ملامحها ولمت شعرها علي شكل كعكه.

امينة خليل في حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي

حرصت امينة خليل على حضور مهرجان «كان» السينمائي الدولي في دورته الـ78، والتي يحضرها عدد كبير من الفنانين من مختلف الجنسيات.

تفاصيل حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي

ويشهد حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي منح روبرت دي نيرو السعفة الذهبية الشرفية تكريما لمسيرته الممتدة، وذلك بعد 14 عامًا من ترأسه لجنة التحكيم في عام 2011، يشهد المهرجان عرض فيلم Leave One Day ليلة الافتتاح، وفي خطوة استثنائية تعود مصر لسوق مهرجان كان السينمائي بشكل رسمي من خلال جناح مصر بسوق مهرجان كان (Marché du film de Cannes).

اخر اعمال امينة خليل

وكان اخر اعمال امينة خليل هو هو مسلسل "لام شمسية" من تأليف مريم نعوم وورشة سرد، وإخراج كريم الشناوى، وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى ياسمينا العبد والطفل علي البيلي، ويتناول المسلسل قضية حساسة، وهي "الاعتداء على الأطفال، في إطار توعوي"، عن نص من تأليف ورشة "سرد" التي تديرها الكاتبة المصرية مريم نعوم، ومن إخراج كريم الشناوي.

كما شاركت في فيلم "إكس مراتي"، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي ويشارك في بطولته: هشام ماجد، وأمينة خليل، ومحمد ممدوح، ومصطفى غريب، وخالد كمال، وعلي صبحي، ومحمد أوتاكا، تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز، وإخراج معتز التوني، وايضا مسلسل "الكبير أوي 8" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.