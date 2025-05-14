نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريم البارودي تتألق في أحدث ظهور لها بفستان أسود شفاف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطفت الفنانة ريم البارودي انظار وقلوب متابعيه عبر حسابها بموقع انستجرام بعدما شاركت مجموعه من الصور لها من احدث ظهور.

احدث ظهور لـ ريم البارودي

وتألقت ريم البارودي خلال الصور بإطلالة أنيقة، ظهرت مرتدية فستان اسود لامع ذو اكمام شفافه، مع تسريحة شعر بسيطة، واعتمدت مكياجًا ناعمًا أبرز جمال ملامحها.

موافقة ريم البارودي عن تعدد الزوجات

سبق، وكشفت ريم البارودي خلال تصريحات تلفزيونية سابقه، عن استعدادها للموافقة علي ان تكون زوجة ثانية، قالت ريم البارودي: «في الوقت الحالي معنديش مشكلة أكون زوجة ثانية أو رابعة حتى، زمان كنت أعترض لكن دلوقتي لا، لكن تكون جوازات رسمية، وأنا مش ضد تعدد الزيجات، أهم حاجة الراجل يعدل ما بينهم، لكن أنا ضد الزواج العرفي، لأن كلمة عرفي ثقيلة على الأذن، ومش حلوة عندنا في مصر».

اخر اعمال ريم البارودي

وكان اخر اعمال ريم البارودي هو مسلسل بنات السباعي الذي عرض في الفترة الأخيرة، وتدور أحداثها حول 3 أخوات، ياسمين التي تعاني من عدم الإنجاب وإهمال زوجها لها، وأميرة التي تعيش مع زوج غير مسئول، وإيناس التي تعيش حرة وتستمتع بحياتها، ومع تتابع الأحداث يعرض المسلسل تفاصيل المشكلات التي تعاني منها كل واحدة منهن.

وايضا شاركت في مسلسل جوما بطولة عدد من الفنانين منهم، ميرفت أمين، ريم البارودي، محمود عبد المغني، منة فضالي، فراس سعيد، محمد مهران وآخرين، وتأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي، تدور أحداث العمل في إطار تشويقي اجتماعي، والذي تشهد بعض الصعوبات والأزمات التى يمر بها الثنائي في حياتهما، والمسلسل مكون من 15 حلقة.