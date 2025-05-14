نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد غنيم يتصدر تريند جوجل بعد القبض عليه لتنفيذ حكم بالسجن 3 سنوات في قضية تهديد طليقته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر الفنان المصري محمد غنيم محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه لتنفيذ الحكم القضائي الصادر ضده بالسجن لمدة 3 سنوات، على خلفية اتهامه بتهديد طليقته بسبب خلافات بينهما.

وكشفت مصادر مطلعة أن الفنان محمد غنيم يتواجد حاليًا داخل مقر نيابة مصر القديمة، تمهيدًا لإنهاء إجراءات إعادة محاكمته، وذلك بعد أن تم القبض عليه لتنفيذ الحكم الغيابي الصادر بحقه في القضية. ومن المقرر أن يتم ترحيله إلى قسم شرطة مصر القديمة لحبسه مؤقتًا، لحين تحديد جلسة لإعادة محاكمته.

وكانت المحكمة قد أصدرت في وقت سابق حكمًا غيابيًا بمعاقبة الفنان بالسجن 3 سنوات، بعد توجيه تهم تتعلق بتهديد طليقته رانيا نبيل ذكي خليفة، ما دفع فريق الدفاع القانوني عنه إلى التقدم بطلب لإعادة إجراءات المحاكمة، مستندًا إلى أن الحكم صدر في غياب المتهم.

وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2022، حين وجهت النيابة العامة للفنان محمد غنيم، البالغ من العمر 63 عامًا ويعمل طبيبًا بشريًا إلى جانب نشاطه الفني، اتهامات تتعلق بالتهديد بالقتل والإفشاء بأمور خادشة للشرف ضد طليقته.

وجاء في أوراق التحقيقات أن غنيم قام بتهديد المجني عليها شفهيًا وكتابيًا من خلال إحدى السيدات وتُدعى زينب حسن، كما أنه طالب بالحصول على مبلغ مالي منها، ما اعتبرته النيابة العامة جريمة مكتملة الأركان.

وحملت القضية رقم 15486 لسنة 2022 جنايات قسم مصر القديمة، والمقيدة برقم 2307 لسنة 2022 كلي جنوب القاهرة، وتضمنت أدلة تؤكد ممارسة غنيم ضغوطًا نفسية وتهديدات ضد طليقته، بهدف الابتزاز المادي.

ومع انتشار خبر القبض عليه، تصدّر اسم محمد غنيم قوائم الأكثر بحثًا على "جوجل" ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل الجمهور بشكل واسع ما بين متعاطف ومندهش، لا سيما أن الفنان عُرف بتقديم أدوار طيبة وبسيطة على الشاشة، ما شكّل صدمة لدى البعض.

جدير بالذكر أن محمد غنيم له مسيرة فنية طويلة شارك خلالها في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية، وغالبًا ما كان يظهر في أدوار ثانوية مؤثرة، جعلته يحظى بمكانة خاصة لدى الجمهور، وهو ما ضاعف من الاهتمام بقضيته الحالية التي يُنتظر أن تُعاد جلساتها في الأيام المقبلة.