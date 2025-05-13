محمد نجاتي ينسحب من لقائه مع الإعلامي محمد سعد بعد سؤاله عن إلهام شاهين

القاهرة - محمد ابراهيم - حل الفنان محمد نجاتي ضيفا على برنامج هوليود الشرق الذي يقدمه الإعلامي محمد سعد على قناة الشرقية العراقية والذي تحدث فيه نجاتي عن مشواره الفني وأهم المحطات الفنية.

شهد اللقاء مع الفنان محمد نجاتي لحظة توتر، بعدما وُجه له الإعلامي محمد سعد سؤالا عن تصريحات الفنانة إلهام شاهين التي أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل ؛ حيث سأله عن رأيه في تصريحات شاهين، التي تحدثت فيها عن أحد المخرجين قائلة إنه كان شخصًا عاديًا ثم أصبح “يصلي الوقت بوقته ويوقف التصوير عشان الصلاة”. ورد نجاتي بقوله:“أنا سمعت فعلًا التصريحات دي، ويمكن شفت الفيديو، بس بما إني مش موجود في حيثيات الحكاية، فمش من حقي أتكلم فيها أصلًا.”

وأضاف:“أنا مش فاهم ليه بتحاول تخليني أتكلم في موضوع حساس زيه كده، كل واحد حر في تصريحاته، وكل واحد مسؤول عن كلامه، الأستاذة إلهام مسؤولة عن كلامها، وأنا مش من حقي أقيم تصرفات أو تصريحات حد.”

ومع إصرار الإعلامي محمد سعد على معرفة موقفه لو كان في مكان المخرج الذي أوقف التصوير لأداء الصلاة، بدا الانزعاج واضحًا على نجاتي الذي قال: “يعني إيه؟ ما بتحصل عادي. في ناس بتقبل وناس لأ، بس أنا مش عايز أتكلم في حاجة مش بتاعتي.”



ليقوم بعد ذلك بإنهاء الحوار بشكل مفاجئ وينسحب من اللقاء على الهواء مباشرة، في موقف أثار دهشة المشاهدين.

يُعرض برنامج “هوليود الشرق” مساء كل أربعاء في تمام التاسعة مساءً بتوقيت بغداد، ويستضيف خلاله محمد سعد عددًا من نجوم الفن والإعلام في الوطن العربي.