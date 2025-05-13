حصل الممثل والمنتج والمخرج روبرت دي نيرو على جائزة السعفة الذهبية الفخرية تكريماً لمشواره الفني وإرثه الكبير في الأرشيف السينمائي الدولي، في أول أيام انطلاق مهرجان كان السينمائي الدولي في نسخته الـ 78، المقرر أن تستمر حتى يوم 24 مايو الجاري.
وقد وصل روبرت دي نيرو قصر المهرجانات برفقة زوجته تيفاني تشين على السجادة الحمراء، قبل التوجه لقاعة حفل الإفتتاح.
وعند وصول روبرت دي نيرو، وقف الجمهور وهتف له بحرارة، وانضمّ إلى النجم البالغ من العمر 81 عامًا، على المسرح نجم هوليوود ليوناردو دي كابريو، الذي قدّم له جائزة السعفة الذهبية في لحظة ترددت فيها كل كلمات الشكر والامتنان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روبرت دي نيرو يتسلم السعفة الذهبية الفخرية بمهرجان كان السينمائي حصل الممثل والمنتج والمخرج روبرت دي نيرو على جائزة السعفة الذهبية الفخرية تكريما لمشواره الفني وإرثه الكبير ف إقرأ المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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