روبرت دي نيرو يتسلم السعفة الذهبية الفخرية بمهرجان كان السينمائي حصل الممثل والمنتج والمخرج روبرت دي نيرو على جائزة السعفة الذهبية الفخرية تكريما لمشواره الفني وإرثه الكبير ف إقرأ المزيد

حصل الممثل والمنتج والمخرج روبرت دي نيرو على جائزة السعفة الذهبية الفخرية تكريماً لمشواره الفني وإرثه الكبير في الأرشيف السينمائي الدولي، في أول أيام انطلاق مهرجان كان السينمائي الدولي في نسخته الـ 78، المقرر أن تستمر حتى يوم 24 مايو الجاري.

وقد وصل روبرت دي نيرو قصر المهرجانات برفقة زوجته تيفاني تشين على السجادة الحمراء، قبل التوجه لقاعة حفل الإفتتاح.

وعند وصول روبرت دي نيرو، وقف الجمهور وهتف له بحرارة، وانضمّ إلى النجم البالغ من العمر 81 عامًا، على المسرح نجم هوليوود ليوناردو دي كابريو، الذي قدّم له جائزة السعفة الذهبية في لحظة ترددت فيها كل كلمات الشكر والامتنان.