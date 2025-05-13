يسرا وأمينة خليل أبرز الحضور المصريين على ريد كاربت مهرجان كان السينمائي

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أحمد جودة - القاهرة - بدأ منذ قليل حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي، وبدأ حضور مجموعة من فناني وفنانات مصر، إلى ريد كاربت.

وكانت الفنانة يسرا أبرز الحضور المصريين على ريد كاربت مهرجان كان السينمائي، بجانب الفنانة أمينة خليل، بالإضافة لوجود الإعلامية رايا أبي راشد، عمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي.

وتنطلق خلال دقائق، فعاليات الدورة الـ 78 من مهرجان كان السينمائي الدولي، أحد أبرز المهرجانات السينمائية في العالم، والذي يشهد هذا العام مجموعة من التحديثات اللافتة والتكريمات الخاصة، إلى جانب مشاركة عربية متميزة، يتصدرها العودة المصرية المنتظرة بعد غياب ملحوظ.

ويشهد حفل الافتتاح تكريما خاصا لأسطورة السينما العالمية روبرت دي نيرو، الذي يمنح السعفة الذهبية الفخرية، تقديرا لمجمل أعماله ومسيرته الحافلة، وذلك قبل عام من الذكرى الخمسين لفوز فيلمه الشهير Taxi Driver بالسعفة الذهبية في عام 1976.