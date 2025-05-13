حودة بندق يطرح كليب "البعد اذاني" عبر المنصات الموسيقية

القاهرة - محمد ابراهيم - حالة من النشاط الفني يعيشها الفنان حودة بندق، حيث يفتتح الموسم الصيفي بأحدث أعماله الغنائية "البعد اذاني" بالتعاون مع المنتج سلطان الشن، حيث طرح اليوم الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وكان قد صرح المنتج سلطان الشن لـ “دوت الخليج الفني" عن موعد طرح الأغنية، حيث قال: “استنوا أغنية البعد اذاني عبر المنصات الموسيقية يوم الثلاثاء القادم ويارب تعجبكم”.

الجدير بالذكر أن تم تصوير الفيديو كليب الخاص بأغنية “اذاني البعد” بـ محافظة الإسكندرية.

أغنية “البعد اذاني” تعد لون جديد يجمع حودة بندق بالمنتج سلطان الشن، فهي تسرد قصة فراق، وهي من كلمات عمرو المصري، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع وميكس عمرو الخضري، وإنتاج سلطان الشن.

يذكر أن آخر أعمال حودة بندق أغنية “أشهر من الهرم” حيث كانت الأغنية من كلمات: أحمد يوسف، وإنتاج HB Production، ألحان: حودة.