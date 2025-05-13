بإطلالة صيفية.. سلمي أبو ضيف تخطف قلوب متابعيها من أحدث ظهور

القاهرة - محمد ابراهيم - خطفت الفنانة سلمى أبو ضيف قلوب متابعيها وجمهورها عبر حسابها بموقع انستجرام، بعدما شاركت مجموعه من الصور في أحدث ظهور لها مرتدية ملابس كاجوال.

إطلالة سلمي أبو ضيف

ارتدات سلمى أبو ضيف T-Shirt رمادي اللون بخطوط عرضية زرقاء وحمراء رفيعة، وفوقه Top بلا أكمام بخطوط عرضية، تنورة متوسطة الطول باللون البيض من خامة البوبلين، حقيبة بلون أخضر فاتح بمقاس كبير، وحذاء باللون البني مع الأبيض.

حياة سلمى أبو ضيف العائلية

وكانت سلمى أبو ضيف وضعت ابنتها صوفيا في بداية فبراير 2025، كما كانت قد احتفلت بعقد قرانها على خطيبها إدريس عبد العزيز الأربعاء 12 يونيو 2024، واقتصر حضور عقد قران سلمى أبو ضيف على عدد من الأهل والأصدقاء والمقربين بمنزلها.

أحدث أعمال سلمي أبو ضيف

ومن ناحية اخري، انضمت سلمى أبو ضيف إلى أبطال فيلم هيبتا 2، وبدأت تصوير العمل خلال الشهور الماضية، وسبق وحقق الجزء الأول من الفيلم نجاحًا كبيرًا وقت عرضه عام 2016، ويضم فيلم هيبتا 2 عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم: منة شلبي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، كريم فهمي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد صادق وإخراج هادي الباجوري، والفيلم مأخوذ عن رواية هيبتا لـ محمد صادق التي صدرت عام 2014.

اخر اعمال سلمي أبو ضيف

وكان اخر اعمال سلمي أبو ضيف هو مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" مقتبس من أحداث حقيقية، وضم العمل عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم: سلمى أبو ضيف ليلى زاهر، انتصار، محمد محمود، فرح يوسف، هند عبد الحليم، محمد شاهين، إسلام إبراهيم، وإخراج ياسمين أحمد كامل، سيناريو وحوار سمر طاهر، ومن إنتاج عبد الله أبو الفتوح، وايضا شاركت في مسلسل " بين السطور" الذي تم عرضه على قناة mbc وON ومنصة شاهد، وعرض لها فيلم أنف وثلاث عيون التي قدمت فيه دور روبا في نهاية شهر يناير الماضي.