سلمى أبو ضيف بإطلالة صيفية بسيطة في أحدث ظهور لها سلمى أبو ضيف بإطلالة صيفية بسيطة في أحدث ظهور لهاأطلت النجمة سلمى أبو ضيف على جمهورها في صور جديدة مرتدية م إقرأ المزيد

أطلت النجمة سلمى أبو ضيف على جمهورها في صور جديدة، مرتدية ملابس كاجوال من العلامة التجارية Miu Miu. اختارت سلمى أبو ضيف ارتداء T-Shirt رمادي اللون بخطوط عرضية زرقاء وحمراء رفيعة وفوقه Top بلا أكمام بخطوط عرضية، ونسقتهما على تنورة متوسطة الطول باللون البيض من خامة البوبلين.

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