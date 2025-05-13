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سلمى أبو ضيف بإطلالة صيفية بسيطة في أحدث ظهور لها سلمى أبو ضيف بإطلالة صيفية بسيطة في أحدث ظهور لهاأطلت النجمة سلمى أبو ضيف على جمهورها في صور جديدة مرتدية م إقرأ المزيد

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  • سلمى أبو ضيف بإطلالة صيفية بسيطة في أحدث ظهور لها سلمى أبو ضيف بإطلالة صيفية بسيطة في أحدث ظهور لهاأطلت النجمة سلمى أبو ضيف على جمهورها في صور جديدة مرتدية م إقرأ المزيد 1/3
  • سلمى أبو ضيف بإطلالة صيفية بسيطة في أحدث ظهور لها سلمى أبو ضيف بإطلالة صيفية بسيطة في أحدث ظهور لهاأطلت النجمة سلمى أبو ضيف على جمهورها في صور جديدة مرتدية م إقرأ المزيد 2/3
  • سلمى أبو ضيف بإطلالة صيفية بسيطة في أحدث ظهور لها سلمى أبو ضيف بإطلالة صيفية بسيطة في أحدث ظهور لهاأطلت النجمة سلمى أبو ضيف على جمهورها في صور جديدة مرتدية م إقرأ المزيد 3/3

 أطلت النجمة سلمى أبو ضيف على جمهورها في صور جديدة، مرتدية ملابس كاجوال من العلامة التجارية Miu Miu.

اختارت سلمى أبو ضيف ارتداء T-Shirt رمادي اللون بخطوط عرضية زرقاء وحمراء رفيعة وفوقه Top بلا أكمام بخطوط عرضية، ونسقتهما على تنورة متوسطة الطول باللون البيض من خامة البوبلين.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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