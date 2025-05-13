نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باطلالة جريئة.. ميريام فارس تستقبل فصل الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبلت الفنانة ميريام فارس فصل الصيف بإطلالة ملفتة وجريئة بعدما شاركت جمهورها بصور من إجازتها الصيفية

أحدث ظهور لـ ميريام فارس

وظهرت ميريام فارس في الصور بإطلالة جريئة، مايوه أبيض وبنطلون واسع، وتركت شعرها ينسدل مموجا على كتفها.

أحدث أعمال ميريام فارس

على جانب آخر، تشارك ميريام فارس في مهرجان "موازين.. إيقاعات العالم" لعام 2025.

اخر اعمال ميريام فارس

وكان اخر اعمال ميريام فارس هي اغنيه تزلزلها والتي طرحتها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، وقد تعاونت فيها مع الشاعر والملحن يوسف العماني، مما يعكس استمرار نجاحاتها الفنية وتنوع إبداعاتها.

وايضا طرحت فيديو كليب "لحبيبي" الذي طرحته مؤخرا عبر قناتها الرسمية في موقع يوتيوب، والأغنية من كلمات وألحان ميريام فارس ويوسف العماني، توزيع ميريام فارس.

كلمات اغنية "لحبيبي"

لحبيبي قولوله

اني احبه همسوله

وإنه ساكن وسط قلبي

واموت بلحظة وصوله

طرشوله

قولوله

اني احبه قولوله

تعال جنبي يا غالي

تعال واقعد قبالي

يلي منورلي حياتي

وعايش انت فخيالي

تعال جنبي يا غالي

تعال واقعد قبالي

يلي منورلي حياتي

وعايش انت فخيالي

طرشوله

قولوله

اني احبه قولوله

انا ما ابي حد ثاني

غرامك صار عنواني

يا هبة ربي الجميلة

اسمك نصفي الثاني

انا ما ابي حد ثاني

غرامك صار عنواني

يا هبة ربي الجميلة

اسمك نصفي الثاني