أمينة خليل تتألق في افتتاح مهرجان كان السينمائي الدولي

القاهرة - محمد ابراهيم - انطلقت اليوم فعاليات الدورة الـ 78 من مهرجان كان السينمائي الدولى، وسط ترقب إعلامي قوي ومؤثر،ويفتتح المهرجان دورته بـ 3 عروض ورسالة تضامن لـ أوكرانيا، والكشف أعضاء لجنة التحكيم.

وخطفت النجمة أميرة خليل الأنظار إليها من خلال دريس باللون البينك، وإطلالة جذابة على ريد كاربت المهرجان، حيث التزمت بالقواعد التي وضعها المهرجان هذا العام.

ويذكر أن قدمت أمينه خليل في رمضان الماضي مسلسل لام شمسية يضم عدد كبير من النجوم، من أبرزهم أمينة خليل، ياسمينا العبد، أحمد السعدني، يسرا اللوزي، محمد شاهين، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي، وتدور أحداثه في إطار تشويقي. والتي تقوم فيه ياسمينا بدور زينة ابنة محمد شاهين ويسرا اللوزي في العمل.

أمينة خليل

أبرز الأفلام المشاركة:

ويشارك عدد من الأفلام العربية خلال فعاليات المهرجان أبرزها: فيلم "عائشة لا تعرف الطيران" للمخرج المصري مراد مصطفى، ويشارك في قسم "نظرة ما"، الذي يتناول واقع اللاجئين الأفارقة في القاهرة.

فيلم "حدث ذات مرة في غزة" للمخرجين الفلسطينيين طرزان وعراب نصار، ويشارك في قسم "في نظرة ما"، تدور أحداثه في عام 2007، عندما عززت حماس سيطرتها على قطاع غزة، وحاز هذا العمل على جوائز في مهرجان تورنتو السينمائي ومهرجان فريبورج السينمائي الدولي.

كما سيتم اليوم منح الممثل الأمريكي روبرت دي نيرو جائزة السعفة الذهبية التكريمية، بعد 49 عامًا من حصول فيلمه " تاكسي درايفر" على أبرز جائزة في كان، وغدًا يعرض فيلم توم كروز المهمه المستحيلة.