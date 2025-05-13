الجمعة المقبلة.. مخرج مسلسل لام شمسية ضيف برنامج ضيفي مع معتز الدمرداش

القاهرة - محمد ابراهيم - يستضيف الإعلامي معتز الدمرداش في برنامجه ضيفي مخرج مسلسل لام شمسية "كريم الشناوي" عبر قناة الشرق.

موعد حلقة كريم الشناوي

ومن المقرر ان يحل كريم الشناوي ضيفًا على برنامج ضيفي يوم الجمعة الموافق 16 مايو، ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر قناة الشرق في تمام الساعة التاسعة مساءً.

تفاصيل حلقة كريم الشناوي

وسيتحدث كريم الشناوي خلال الحلقة عن أحدث أعماله الفنية ونجاح مسلسله لام شمسية الذى عرض فى رمضان الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا في مصر والوطن العربي.

آخر أعمال كريم الشناوي

وكان آخر أعمال كريم الشناوي هو مسلسل لام شمسية، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، ناقش مجموعة من القضايا الاجتماعية الحساسة، منها العلاقات الزوجية غير السليمة وآثارها السلبية على الفرد والأسرة، سلّط الضوء على قضية إساءة معاملة الأطفال والتعدي عليهم، مُشددًا على أهمية التوعية بهذه القضية الحساسة لتجنب خلق صراعات نفسية واجتماعية قد تُهدد استقرار الأسرة.

أبطال مسلسل لام شمسية

وشارك عدد كبيرمن الفنانين في مسلسل لام شمسية ومن أبرزهم أمينة خليل، أحمد السعدني، يسرا اللوزي، محمد شاهين، أسيل عمران، صفاء الطوخي، ثراء جبيل، وعلي البيلي، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي، وتدور أحداثه في إطار تشويقي، ويتكون من 15 حلقة

نبذة عن كريم الشناوي

ولد المخرج كريم الشناوي في القاهرة 28 سبتمبر، تخرج في كلية (الإعلام) جامعة القاهرة عام 2007،سافر بعدها لدراسة السينما في لندن، ثم عمل كمساعد مخرج في الفيلم الوثائقي (تحرير 2011: الطيب والشرس والسياسي)، والفيلم الروائي الطويل أسماء، وايضا أخرج أول أفلامه عام 2013 وهو فيلم روائي قصير، شارك في عدة مهرجانات سينمائية هامة.