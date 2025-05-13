بهذة الطريقة.. تارا عماد تحتفل بعيد ميلادها

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفلت الفنانة تارا عماد بعيد ميلادها علي طريقتها الخاصة، حيث شاركت مجموعه من الصور لها عبر حسابها بموقع انستجرام، وسط أجواء طبيعية.

تارا عماد تحتفل بعيد ميلادها

وظهرت تارا عماد وسط أجواء طبيعية، وعبرت عن سعادتها وشعورها بالإمتنان تجاه كل من راسلها في عيد ميلادها.

تارا عماد توجه الشكر لكل من عايدة في عيد ميلادها

وعلقت تارا علي الصور: "احتفلت بعيد ميلادي في هذا الجمال، ما زلت أتلقى رسائل الجميع، شكرًا لكل من خصص وقتًا ليرسلها لي. أشعر بحب كبير".

أحدث أعمال تارا عماد

ومن ناحية اخري، تشارك الفنانة تارا عماد في فيلم درويش من بطولة عمرو يوسف إلى جانب كل من دينا الشربيني، وتارا عماد، ومصطفى غريب، ومحمد شاهين، وخالد كمال، وأحمد عبد الوهاب، الفيلم من تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوى، الفيلم من إنتاج مشترك بين ون تو ون، فيلم كلينك، ڨوكس ستوديوزوفيلم سكوير.

تفاصيل فيلم درويش

وتدور أحداثه حول محتال كاريزمي يجد نفسه عالقًا في متاهة من المخاطر، والخداع، والحب، وبيخوض مغامرات مصيرية ويواجه تحديات شخصية، ينطلق في رحلة غير متوقعة نحو البطولة، درويش ليس بطلًا تقليديًا، وهذا ما يمنح قصته طابعها الخاص ويجعلها مثيرة للاهتمام، ومن المقرر عرض "درويش" في صالات السينما ابتداءً من 17 يوليو 2025 في جميع أنحاء العالم العربي.

اخر اعمال تارا عماد

وكان اخر اعمال تارا عماد مسلسل جودر- ألف ليلة وليلة الذي تم عرضه ضمن موسم رمضان 2025، بطولة النجم ياسر جلال، ويشاركه البطولة عدد كبير من الفنانين، بينهم: ياسمين رئيس، جيهان شماشرجي، أحمد بدير، غادة طلعت، وليد فواز، إخراج إسلام خيري، سيناريو وحوار أنور عبدالمغيث.