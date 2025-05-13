مهرجان كان السينمائي ينادي بـ إنهاء الإبادة الجماعية في غزة

القاهرة - محمد ابراهيم - تنطلق اليوم فعاليات الدورة الـ 78 من مهرجان كان السينمائي الدولى، وسط ترقب إعلامي قوي ومؤثر،ويفتتح المهرجان دورته بـ 3 عروض ورسالة تضامن لـ أوكرانيا، والكشف أعضاء لجنة التحكيم.

وقال المخرج الفرنسي اليوناني كوستا غافراس أن يجب على السينما الأمريكية أن ترد على ما يحدث في غزة من إبادة جماعية، ونشر مقال صحفي قام عدد كبير من النجوم بالتوقيع عليه مطالبين بإيقاف الإبادة الجماعية في غزة من مهرجان كان السينمائي الدولي.

وكان من أبرز هؤلاء النجوم بيدرو ألمودوفار، وأديل إكزاركوبولوس، وريتشارد جير، ضمن حملة تحت عنوان "نافذة جديدة" تزامنا مع افتتاح مهرجان كان السينمائي.

قواعد فعاليات المهرجان:

ويذكر أن أعلن القائمون على مهرجان كان السينمائي، عن قواعد جديدة للباس، ووفقًا للجهة المنظمة، فإن "العُري ممنوع على السجادة الحمراء، وكذلك في أي ركن آخر من المهرجان.. لأسباب تتعلق باللياقة".

أبرز الأفلام المشاركة:

ويشارك عدد من الأفلام العربية خلال فعاليات المهرجان أبرزها: فيلم "عائشة لا تعرف الطيران" للمخرج المصري مراد مصطفى، ويشارك في قسم "نظرة ما"، الذي يتناول واقع اللاجئين الأفارقة في القاهرة

وجدير بالذكر أن فيلم "حدث ذات مرة في غزة" للمخرجين الفلسطينيين طرزان وعراب نصار، ويشارك في قسم "في نظرة ما"، تدور أحداثه في عام 2007، عندما عززت حماس سيطرتها على قطاع غزة، وحاز هذا العمل على جوائز في مهرجان تورنتو السينمائي ومهرجان فريبورج السينمائي الدولي، من بين جوائز أخرى.

كما سيتم اليوم منح الممثل الأمريكي روبرت دي نيرو جائزة السعفة الذهبية التكريمية، بعد 49 عامًا من حصول فيلمه " تاكسي درايفر" على أبرز جائزة في كان، وغدًا يعرض فيلم توم كروز المهمه المستحيلة.