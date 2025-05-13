صبا مبارك وعودة الإعلامية هند سالم إلى شاشة التلفزيون في بين السطور

القاهرة - محمد ابراهيم -

تعود الإعلامية هند سالم، والتي تجسدها النجمة الأردنية صبا مبارك، إلى الظهور مجددًا على قنوات MBC من خلال مسلسل "بين السطور"، بعد النجاح الكبير الذي حققه في عرضه الأول على منصة شاهد مطلع عام 2024، حيث تصدّر قائمة الأعلى مشاهدة فور طرحه.

تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي



اسم صبا مبارك تصدّر تريند تويتر ومواقع التواصل الاجتماعي، إذ أشاد الجمهور بأدائها الصادق والمعبر لشخصية الإعلامية الشهيرة هند سالم، التي تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد تورطها في قضية غامضة تكشف ماضيها المليء بالأسرار، بما في ذلك قصة حب قديمة تعود لتطفو على السطح.

نسخة مصرية من عمل عالمي



يُعد مسلسل "بين السطور" النسخة المصرية من المسلسل الكوري الشهير Misty، ويأتي بمعالجة درامية وإشراف على الكتابة من نجلاء الحديني، ومن تطوير ورشة سرد، وإخراج وائل فرج.

يشارك صبا البطولة كل من أحمد فهمي، محمد علاء، وليد فواز، وناردين فرج.

صبا مبارك بين الغموض والإثارة في "موعد مع الماضي"



أحدث أعمال صبا مبارك كان مسلسل "موعد مع الماضي"، الذي ينتمي إلى نوعية الإثارة والغموض، من إنتاج نتفليكس. عرضت أولى حلقاته ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وشاركها البطولة النجم الكبير محمود حميدة، وآسر ياسين، وشيرين رضا، وشريف سلامة، وركين سعد، المسلسل من إخراج السدير مسعود وتأليف محمد المصري.

نجاحات متتالية في الدراما التلفزيونية



قبل ذلك، شاركت صبا مبارك في مسلسل "وتر حساس" إلى جانب إنجي المقدم، محمد علاء، وهيدي كرم، وهو من إخراج وائل فرج وتأليف أمين جمال.

وقد حظيت بإشادة واسعة أيضًا عن دورها المختلف في مسلسل "لحظة غضب"، الذي عُرض في رمضان 2024، حيث أدت شخصية زوجة مغلوبة على أمرها تُقدِم في لحظة غير متوقعة على قتل زوجها، في مزيج من الكوميديا والجريمة.

تألق سينمائي في أعمال ضخمة



في السينما، كان أحدث ظهور لصبا مبارك من خلال الفيلم الحربي "السرب" من إخراج أحمد نادر جلال وتأليف عمر عبد الحليم، وشاركت فيه مع كوكبة من النجوم أبرزهم أحمد السقا، شريف منير، حسين فهمي، محمد ممدوح، آسر ياسين، محمد فراج، وأحمد حاتم.

بين الرواية والسينما في "أنف وثلاث عيون"



كما شاركت في فيلم "أنف وثلاث عيون"، المأخوذ عن رواية الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، والذي أخرجه أمير رمسيس وكتبه وائل حمدي.

شارك في بطولته ظافر العابدين وسلمى أبو ضيف، وقد حظي العمل باهتمام نقدي وجماهيري كبير.