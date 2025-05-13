"كبرت البنوت" و"انتي بالناس كلهم"... وليد توفيق يتألق بكليبين جديدين ينتظرهم الجمهور بفارغ الصبر

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أحمد جودة - القاهرة - أنهى الفنان الكبير وليد توفيق تصوير فيديو كليب أغنيته الجديدة "انتي بالناس كلهم"، والتي من المقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بالتزامن مع النجاح الكبير الذي حققته أحدث أعماله المصوّرة "كبرت البنوت".

ندى بهجت تشارك في كليب "انتي بالناس كلهم"

يقدّم وليد توفيق في الكليب الجديد مفاجأة لجمهوره بظهور الفنانة ندى بهجت، التي تشاركه بطولة العمل المصوّر، في إطار رومانسي يجمع بين الإحساس العالي والصورة الراقية. ويبدو أن هذا التعاون سيكون له صدى واسع، خصوصًا مع الانتظار الجماهيري الكبير لكل جديد يقدّمه النجم اللبناني المحبوب.

"كبرت البنوت" مشاعر صادقة ومعانٍ إنسانية

بالتوازي مع عمله الجديد، أطلق وليد توفيق مؤخرًا فيديو كليب أغنية "كبرت البنوت"، من كلمات وألحان الفنان والشاعر الموهوب جورج خباز وتوزيع باسم منير، والتي اختار توقيت إصدارها ليتزامن مع موسم الأعياد في الوطن العربي، مما أضفى على الأغنية طابعًا عاطفيًا خاصًا.

نجاح فوري وتفاعل جماهيري واسع

منذ اللحظات الأولى لإطلاق الكليب، لاقت الأغنية تفاعلًا كبيرًا من مختلف الفئات العمرية، خاصة من الآباء والأمهات، الذين لمسوا في كلماتها وصورها لمحات من مشاعر الحنين والنضج التي تصاحب مراحل نمو الأبناء. الأغنية تنبض بدفء الذكريات، وتغوص في وجدان الأسرة بطريقة شاعرية محببة.

تصوير سينمائي بمواصفات عالية في القاهرة

حرص وليد توفيق على تقديم "كبرت البنوت" بأسلوب مختلف يجمع بين الفرح والكوميديا السينمائية، تحت إدارة المخرج إيهاب عبد اللطيف، الذي اختار العاصمة المصرية القاهرة لتكون مسرحًا لتصوير الكليب.

وشاركت في العمل النجمة اللبنانية رولا بحسون، إلى جانب فريق فني متكامل سعى لإخراج العمل بصورة سينمائية تعكس مكانة وليد توفيق الفنية.

يؤكد وليد توفيق من خلال هذه الأعمال أنه ما زال حاضرًا بقوة على الساحة الفنية، ليس فقط بصوته وإحساسه، بل أيضًا بخياراته الفنية التي تمزج بين الرقي والحداثة.

ويبدو أن الجمهور العربي سيكون على موعد مع عملين مميزين يحملان بصمته الخاصة ويعكسان حبه الدائم للفن ولجمهوره الوفي.