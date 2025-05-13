نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهرجان كان 2025 ينطلق بتحذيرات وقوانين جديدة وتكريمات ضخمة لأساطير الفن السابع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انطلاقة مرتقبة للدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي الدولي وسط استعدادات مشددة وتكريمات لأبرز نجوم السينما العالمية، إلى جانب عروض أولى منتظرة لأفلام من مختلف أنحاء العالم.

استعدادات صارمة قبل انطلاق المهرجان

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق فعاليات الدورة الثامنة والسبعين من مهرجان كان السينمائي الدولي، أحد أضخم المهرجانات السينمائية في أوروبا والعالم، والذي يُقام سنويًا على الريفييرا الفرنسية.

وتستعد إدارة المهرجان هذا العام لحدث استثنائي، من خلال تنظيم محكم وتحذيرات واضحة تتعلق بالمظهر واللباس.

فقد أصدرت إدارة المهرجان تنبيهات صارمة للضيفات، تمنعهن من ارتداء فساتين مكشوفة تُظهر أجزاءً حساسة من الجسم، كما تم حظر الفساتين ذات التصاميم الضخمة أو التي تحتوي على ذيل طويل، لما تسببه من إرباك في حركة الحضور أو إعاقتها للجلوس على المقاعد الأمامية المقابلة للمسرح.

تكريمات لنجوم عالميين في حفل الافتتاح

حفل افتتاح الدورة الحالية سيحمل طابعًا خاصًا، حيث سيُكرَّم النجم العالمي روبرت دي نيرو بجائزة السعفة الذهبية الفخرية، تقديرًا لمسيرته الفنية الاستثنائية في السينما العالمية.

كما يشهد الحدث تكريم النجمة الأسترالية نيكول كيدمان، التي ستحصل على جائزة المرأة في الحركة، وهي جائزة تُمنح للنساء المؤثرات في صناعة السينما.

العروض الأولى.. قائمة أفلام عالمية مشوّقة

وقد كشفت إدارة مهرجان كان رسميًا عن مجموعة الأفلام التي ستُعرض لأول مرة خلال دورة هذا العام، سواء ضمن المسابقة الرسمية أو قسم نظرة ما.

من بين أبرز هذه الأعمال:

• "VIE PRIVÉE": فيلم جريمة وغموض من إخراج ريبيكا زلوتوفسكي، وبطولة جودي فوستر.

• "SPLITSVILLE": للمخرج مايكل أنجيلو كوفينو وبطولة داكوتا جونسون وأدريا أرجونا.

• "URCHIN": التجربة الإخراجية الأولى لـ هاريس ديكنسون، تدور حول متشرد يكافح للاندماج بالمجتمع.

• "MY FATHER’S SHADOW": من إخراج أكينولا ديفيز جونيور، تدور أحداثه في نيجيريا بعد انتخابات 1993.

• "SENTIMENTAL VALUE": من إخراج يواكيم ترير وبطولة رينات رينسف وإيل فانينغ.

• "PILLION": من إخراج هاري لايتون وبطولة ألكسندر سكارسجارد.

• "THE MASTERMIND": من إخراج كيلي ريتشاردت وبطولة جون ماغارو وجوش أوكونور.

مشاركة عربية وإيرانية وأوروبية بارزة

يشهد المهرجان أيضًا عرض فيلم جديد للمخرج الإيراني جعفر بناهي ضمن المسابقة الرسمية، إضافة إلى فيلم "THE SECRET AGENT" من إخراج كليبر ميندونسا فيلهو، والذي تجري أحداثه في البرازيل عام 1977.

كما سيُعرض الفيلم المنتظر "ALPHA" للمخرجة جوليا دوكورناو وبطولة غلشيفته فراهاني وطاهر رحيم. ومن الأعمال اللافتة أيضًا، فيلم "THE HISTORY OF SOUND" من إخراج أوليفر هيرمانوس وبطولة بول ميسكال وجوش أوكونور.

حضور لافت لنجوم كبار وأسماء بارزة في لجنة التحكيم

يترأس لجنة تحكيم هذه الدورة الممثلة الفرنسية الحاصلة على الأوسكار جولييت بينوش، بينما تضم اللجنة نخبة من الشخصيات المؤثرة في صناعة السينما، منهم:

• هالي بيري (الولايات المتحدة)

• بايال كاباديا (الهند)

• ألبا رورفاكر (إيطاليا)

• ليلى سليماني (فرنسا/المغرب)

• ديودو حمادي (الكونغو)

• هونغ سانغسو (كوريا الجنوبية)

• كارلوس ريجاداس (المكسيك)

• جيريمي سترونغ (الولايات المتحدة)

أعمال ختامية مرتقبة ونخبة سينمائية تحت الأضواء

من بين أبرز الأفلام التي ستُختتم بها فعاليات المهرجان:

• "NOUVELLE VAGUE": من إخراج ريتشارد لينكليتر، يتناول كواليس إنتاج فيلم "لاهث" للمخرج جان لوك غودار.

• "EDDINGTON": من إخراج آري أستر وبطولة خواكين فينيكس وإيما ستون وبيدرو باسكال.

وتدور أحداث الفيلم حول شريف في بلدة صغيرة بنيو مكسيكو، يطمح لحياة تتجاوز حدود الواقع المحيط به.

كان 2025 وجهة السينما العالمية

بهذا البرنامج الحافل والتكريمات البارزة، يثبت مهرجان كان السينمائي في دورته الـ78 مكانته كمنصة عالمية تُضيء على أهم إنتاجات السينما المعاصرة، وتحتفي بروادها، وسط أجواء من الدقة والاحترافية العالية التي تواكب التطورات الفنية والإنسانية في عالم الفن السابع.

