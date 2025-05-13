نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمال سليمان يشوق الجمهور لـ "سيوف العرب": "قريبًا.. تاريخ لم يُحك بعد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خطوة تشويقية تسبق عرض العمل الجديد، نشر الفنان السوري جمال سليمان تعليقًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، روّج فيه لمسلسله الجديد المرتقب "سيوف العرب"، وذلك تمهيدًا لعرضه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكتب سليمان: "قريبًا.. سيوف العرب تروي تاريخًا لم يُحك."، ما أثار تفاعل عدد كبير من متابعيه، وفتح الباب أمام التساؤلات حول طبيعة العمل وأحداثه.

"سيوف العرب": دراما تاريخية على منصة "شاهد"

تستعد منصة "شاهد" لعرض المسلسل التاريخي "سيوف العرب"، وهو من بطولة النجمين جمال سليمان وباسم ياخور، ويُعد من الأعمال ذات الطابع الملحمي الذي يستعرض وقائع وشخصيات عربية منسية أو مغيبة في السرد الدرامي.

ويعكس العمل توجّه المنصات الرقمية مؤخرًا نحو إنتاج دراما تاريخية ذات جودة عالية ومضامين قوية.

آخر ظهور درامي لجمال سليمان في "أهل الخطايا"

يُذكر أن آخر أعمال الفنان جمال سليمان قبل "سيوف العرب" كان مسلسل "أهل الخطايا"، والذي عُرض خلال موسم رمضان الماضي، وحقق ردود فعل إيجابية على المستوى الجماهيري والنقدي. وقد ظهر فيه سليمان بدور معقد يجمع بين الصراع النفسي والدرامي، ما أثبت مجددًا قدراته التمثيلية الرفيعة.

نجوم مسلسل "أهل الخطايا"

شارك في بطولة "أهل الخطايا" نخبة كبيرة من النجوم، منهم سوسن بدر، رانيا يوسف، محمد ثروت، أحمد فهيم، فرح الزاهد، إسلام جمال، إضافة إلى مطرب المهرجانات إسلام كابونجا، وولاء الشريف، ووئام مجدي، وسارة درزاوي.

كما شارك في العمل كل من د. أشرف زكي، هنادي عبد الخالق، عايدة فهمي، عبير منير، شريف عمر، ومحمود السراج، إلى جانب مجموعة متميزة من خريجي أكاديمية الفنون الذين سبق لهم الفوز بعدد من الجوائز المرموقة.

فريق العمل الإبداعي

جاء مسلسل "أهل الخطايا" من تأليف أحمد أنور ومحمد عبد القوي، وإخراج رؤوف عبد العزيز، الذي عرف عنه أسلوبه البصري المميز وإدارته الدقيقة لتفاصيل الأداء. ويُنتظر أن يقدم "سيوف العرب" مستوى مماثلًا من الاحتراف في الكتابة والإخراج، خاصة مع الأسماء الكبرى المشاركة في العمل.

ترقب واسع وإثارة قبل العرض

يشهد مسلسل "سيوف العرب" ترقبًا واسعًا بين الجمهور، خاصة في ظل قلة الأعمال الدرامية التاريخية العربية ذات الإنتاج الضخم، ومع وجود أسماء بحجم جمال سليمان وباسم ياخور، يُتوقع أن يحظى العمل باهتمام كبير ويحقق نسب مشاهدة مرتفعة فور عرضه.