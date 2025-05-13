نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرقة "سلطنة" تعود إلى قبة الغوري.. أمسية طربية بنكهة معاصرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، التابع لصندوق التنمية الثقافية، حفلًا جديدًا لفرقة "سلطنة"، وذلك مساء الخميس 15 مايو في تمام الساعة الثامنة.

يأتي هذا ضمن البرنامج الفني والثقافي المتواصل للمركز، والذي يهدف إلى دعم الفنون الجادة واكتشاف المواهب الموسيقية الشابة.

تراث الطرب بروح حديثة

تُقدم فرقة "سلطنة" خلال الأمسية مجموعة مختارة من روائع الطرب العربي الكلاسيكي، لكن برؤية جديدة تمزج بين الأصالة والتجديد، عبر توزيعات موسيقية حديثة تحافظ على الطابع التراثي وتواكب في الوقت ذاته الذوق الفني المعاصر.

أصوات واعدة تقودها رؤية فنية مميزة

تضم الفرقة مجموعة من الأصوات الشابة التي تسعى لإحياء روح الطرب الأصيل، تحت قيادة الفنان محمد علي.

من بين أعضاء الفرقة: خالد عوض، آية محمد، سيد هاشم، لارا محمد، محمد فارس، سالي السيد، مينا ظريف، كريم رجب، وأدهم سامي، وكلهم يمثلون طاقات فنية تحمل وعودًا كبيرة.

قبة الغوري منصة للفن المستقل في موقع تاريخي

يُعد هذا الحفل جزءًا من سلسلة الفعاليات التي ينظمها صندوق التنمية الثقافية داخل مراكزه المنتشرة، والتي تسعى إلى منح الفنانين المستقلين فرصًا للظهور في أماكن ذات طابع معماري وتاريخي مميز مثل قبة الغوري، بما يعزز من حضور الفنون الجادة على الساحة الثقافية المصرية.