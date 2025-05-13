نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القومية تحتفي بفيروز وتتغنى بروائع الموسيقى العربية في الأوبرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفلًا فنيًا للفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الخميس 15 مايو على المسرح الكبير.

مشاركة متميزة لنجوم الأوبرا

يشارك في الحفل مجموعة من أبرز نجوم دار الأوبرا المصرية، من بينهم الفنانة سوما، والفنان أحمد عفت، ومي حسن، وأشرف وليد، في توليفة غنائية مميزة تجمع بين الطرب الأصيل والأداء المحترف.

تكريم صوت فيروز الخالد

يتضمن البرنامج احتفاء خاصًا بجارة القمر الفنانة الكبيرة فيروز، حيث سيتم تقديم نخبة من أشهر أعمالها الخالدة التي لا تزال تلامس القلوب، منها:

"سألتك حبيبي"، "سنرجع يومًا"، "حبيتك بالصيف"، "سألوني الناس"، "قديش كان في ناس"، "حبو بعضن"، "كنا نتلاقى"، "سكن الليل"، "حبيتك تنسيت النوم"، و"سهر الليالي".

ميدلي لأشهر أغاني فيروز

كما يتضمن الحفل ميدلي غنائي يضم باقة متنوعة من روائعها مثل: "بكتب اسمك"، "آخر أيام الصيفية"، "البنت الشلبية"، و"حنا السكران"، بالإضافة إلى "نسم علينا الهوى" و"زهرة المدائن"، لتشكل ليلة استثنائية في حب فيروز وصوتها الأيقوني.

مختارات من الموسيقى العربية الكلاسيكية

ولعشاق الطرب العربي الأصيل، يضم الحفل أيضًا مجموعة من أجمل مؤلفات الموسيقى العربية منها:

"إن كنت ليا"، "حبيتك وبداري عليك"، "فاكرة"، "يا جميل يلي هنا"، "عنابي"، "شفت بعيني"، "بقى عايز تنساني"، "بعد إيه"، "أي دمعة حزن لا"، "غالي عليا"، و"جواب".

فيروز سيرة فنية استثنائية

تُعد الفنانة فيروز إحدى أعمدة الغناء العربي، ولدت عام 1935 في لبنان، واسمها الحقيقي نهاد وديع حداد، اكتشف موهبتها الملحن محمد فليفل في سن الرابعة عشر، لتلتحق بالمعهد الوطني للموسيقى، ثم عملت في الإذاعة اللبنانية كعضو في الجوقة، قبل أن يتبناها فنيًا الموسيقار حليم الرومي ويطلق عليها اسم "فيروز" لجمال صوتها النادر.

رحلة فيروز مع الرحابنة

شكلت شراكتها الفنية والزوجية مع الأخوين عاصي ومنصور الرحباني نقطة تحول هامة في مسيرتها، إذ قدما لها عشرات الأغاني والمسرحيات الغنائية التي انتشرت في أرجاء العالم العربي والغربي.

وقد نالت فيروز عددًا كبيرًا من الجوائز والأوسمة الرفيعة، من أبرزها وسام الشرف عام 1963، والميدالية الذهبية من الأردن عام 1975، ووسام جوقة الشرف من فرنسا عام 2020.